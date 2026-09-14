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Новите шофьори на полигон, нарушителите на поправителен курс (Обзор)

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На полигон новите шофьори ще се учат как да реагират при аквапланинг и поднасяне върху хлъзгава настилка. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Камери и изкуствен интелект ще ограничават субективната оценка на изпитите

Новите шофьори ще преминават през задължително еднодневно практическо обучение на полигон през първите две години след получаването на книжка. Там ще се учат как да реагират при аквапланинг, аварийно спиране и поднасяне върху хлъзгава настилка.

Това е записано в правителствения план за управлението на пътната безопасност, публикуван на сайта на транспортното министерство. На полигон ще могат да бъдат изпращани и част от нарушителите. Планът предвижда за определени нарушения с ниска или средна степен на опасност глобата да бъде заменяна или допълвана със задължително коригиращо обучение, практически модул или курс по безопасно управление. Като рискови поведения са посочени превишена скорост, неправилни маневри, неспазване на дистанция, липса на колан, разсейване и умора.

Променя се и начинът, по който ще се провеждат изпитите за книжка. Дигитален протокол и специализиран софтуер трябва да генерират оценката, а камери ще записват действията на кандидата и поведението на автомобила. Предвижда се и видеоодит с изкуствен интелект, който да открива аномалии и да ограничава субективната преценка. Резултатите ще се изпращат автоматично към органа, издаващ свидетелството за управление.

МВР пък става единственият орган, който спира и проверява автомобили, създава се нова Изпълнителна агенция “Автомобилен транспортен оператор”, която ще действа като дигитален център. Тя ще събира информация от толсистемата, камерите и държавните регистри и ще изпраща сигнали за рискови автомобили към пътните полицаи. Така те ще могат да ги проследяват, щом се появят на пътя.

Основната система за автоматизиран контрол трябва да бъде изградена до края на 2027 г., а промените в обучението и изпитите ще продължат и през 2028 г.

На полигон новите шофьори ще се учат как да реагират при аквапланинг и поднасяне върху хлъзгава настилка. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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