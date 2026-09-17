Последни тестове за първото серийно водородно BMW

BMW продължава разработването на първия си сериен водороден автомобил - BMW iX5 Hydrogen. Настоящите прототипи преминават през обширна програма за тестване, като едновременно с това в Мюнхен започва нова фаза на сглобяване на горивните клетки от трето поколение, а в завода в Щайр се извършва подготовка за бъдещо серийно производство.

Целта е да се постигнат характеристики, сравними с тези на BMW iX5, включително ускорение от 0 до 100 км/ч за по-малко от пет секунди, като същевременно се увеличи максимално ефективността на системата.

BMW iX5 Hydrogen ще предлага максимален пробег до 750 километра (WLTP), време за пълнене на резервоара под пет минути и изцяло електрическо шофиране без локални емисии. Моделът ще бъде част от гамата на новото BMW X5, наред с електрически, plug-in хибридни, бензинови и дизелови варианти за задвижване.

Разработването на силовото предаване и системата за резервоар за BMW iX5 Hydrogen е част от проекта HyPowerDrive, който германското федерално министерство на транспорта съфинансира със 191 милиона евро, с допълнителни 82 милиона евро подкрепа от федерална провинция Бавария, като част от европейската инициатива IPCEI Hy2Move.