Шефката на ЕЦБ: Европа трябва да развива собствени технологии за изкуствен интелект

Европа трябва да се превърне в производител на технологии за изкуствен интелект (ИИ), за да запази автономността си и да постигне необходимото повишаване на ефективността за поддържане на своя начин на живот, заяви днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс.

Европейските компании инвестират в ИИ, но предимно внасят технологията, особено от САЩ. Това ги прави уязвими при евентуално прекъсване на достъпа и създава потенциални рискове за всички сектори, посочи тя, цитирана от БТА.

Според Лагард решението е в изграждането на повече изчислителни мощности в Европа. При бързо внедряване изкуственият интелект би могъл да повиши производителността с до 4 на сто в рамките на десетилетие, което би имало значително отражение върху публичните финанси.

„Европа вече разполага с твърде малък капацитет на центровете за данни, за да задоволи собственото си търсене, и според настоящите тенденции се прогнозира, че тази разлика ще нарасне повече от шест пъти в рамките на едно десетилетие“, заяви Лагард.

По думите ѝ Европа се нуждае от модели, които са „достатъчно добри“ за повечето задачи и работят върху европейска инфраструктура. Така заплахата от прекъсване на достъпа до чуждестранни технологии би загубила силата си.

Лагард подчерта, че Европа вече плаща за развитието на технологията и затова трябва да я внедрява по-решително.

Инвестиционните нужди на американските технологични компании са толкова големи, че те привличат част от финансирането си от Европа. Това повишава разходите за останалите участници на дълговия пазар, които се конкурират с тях за средства, обясни тя.

Европейските пенсионни фондове също инвестират значителни средства в акции на американски технологични компании, поради което евентуална пазарна корекция би засегнала и европейските спестявания, добави Лагард.