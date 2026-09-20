Заплати с по 500 евро по-високи привлякоха 27 хил. нови софиянци от страната и чужбина (Графика)

3000 евро минават в ИТ сектора, 2200 евро средно вземат финансистите в столицата

София не просто расте, а се развива с двойно по-висока скорост от всички останали градове в страната. Освен това е сред икономическите лидери в Югоизточна Европа. Пред нея обаче е ново предизвикателство - да се превърне от град, където глобалните компании наемат квалифицирани кадри, в място, откъдето глобалният пазар купува технологии, продукти и интелектуална собственост.

София продължава да се откъсва все по-ясно в икономическото си развитие от останалите региони, като БВП на човек от населението достига 35,4 хил. евро, показват данните на Института по пазарна икономика. Заради големия дял на столичната икономика единствено Стара Загора надхвърля средното за страната равнище на БВП с 22,4 хил. евро на човек. Следват Варна и Враца с по 15,2 хил. евро на човек, а в първата петица влиза и Пловдив с 13,1 хил. евро.

София формира 44% от БВП на България - 46 млрд. евро, докато Пловдив стига едва 8%, или 8,3 млрд. евро. Варна и Стара Загора са с по 6%, а Бургас – 4%. В същото време девет области, основно в Северна България, допринасят под 1% от общия БВП. За сравнение, през 2000 г. делът на столицата е бил 26%, а области с под 1% липсват.

Почти половината от чуждестранните инвестиции - 18,3 милиарда евро до края на 2024 г., са реализирани в София.

Основната причина за превръщането на София в

двигател, който дърпа напред цялата държава,

е човешкият капитал. Всяка година столицата привлича още млади хора от страната - заради повечето възможности за работа, образование, здравеопазване и култура. За 2025 г. в София от други области са се преместили 17 616 души. 65% от тях са в икономически активна възраст - между 15 и 64 г., а 18% са деца до 14 г. Близо половината са се преместили от по-малък град, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

9555 са завърналите се емигранти и чужденци

Тук процентът на хората в трудоспособна възраст дори е по-голям - 72,9.

38,9% от имигрантите са български граждани, които се връщат. 45,9% са граждани на държави извън ЕС, а 15,2% - от ЕС. Всеки четвърти чужденец, преместил се тук, идва от Турция. Следва Украйна с 18,5% и Германия с 9,1%.

Привличането на млади хора прави демографската картина в столицата много по-добра от тази в страната, макар че и тук естественият прираст остава отрицателен.

През 2025 г. в София са се родили 11 562 деца, а са починали 14 434 души. Въпреки това населението на столицата е нараснало със 7882 души благодарение на миграцията, отчита НСИ.

Основната причина за привличането на хора е, че заплатите тук са много по-високи. Средната вече е 1943 евро, докато в страната е с 499 евро по-ниска. Това означава, че

средната заплата в София е с около 34,6% по-високаот тази за страната

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Във Варна е 1360 евро, а Враца е трета с 1330 евро, показват данните на НСИ към юни. Още по-фрапантна е разликата с Благоевград, където средно хората получават с 900 евро по-малко, или 1012 евро. Под 1100 евро е в още 9 области - Смолян, Видин, Кюстендил, Хасково, Силистра, Монтана, Кърджали, Сливен и Ямбол.

В София работят 819,5 хиляди души

Всеки пети е нает в сектор "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети". Любопитно е, че на второ място е сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти" с 13,6% от заетите. Най-високите средни заплати са в сектор "ИТ, Телекомуникации и Медии" - в диапазона между 3079 и 3176 евро. На топпозициите там заплатите масово надхвърлят 3300 - 3800 евро. Следва сектор "Финансови и застрахователни дейности" със средно възнаграждение от 2140 - 2226 евро. На трето място е "Енергетика" с доходи от 2036 - 2060 евро.

Ако погледнем обявите за работа в момента, ще видим, че големите агенции в София привличат търговски представители с обявен диапазон от 2200 до 4000 евро бруто. За архитект се предлагат места между 1933 до 3624 евро бруто. Позиции в "Клиентска поддръжка", които владеят по-редки езици, се наемат при твърди начални суми около 1900 евро бруто. По-масовите с испански или английски стартират от около 1200 до 1440 евро бруто, но се дават и бонуси за представяне.

Позициите за хора, които управляват веригата от доставки и договарят търговските условия с чуждестранни производители (например в сектора на строителните материали), са за 2500 - 3500 евро. Международни компании наемат търговски представители за специализирани материали (пластмаси и каучук) с обявено възнаграждение от 3000 до 4000 евро плюс първоначален бонус.

Коефициентът на заетост остава рекордно висок за страната - близо 78% от населението в трудоспособна възраст (15-64 г.). Безработицата остава едва 1,6% към юли 2026 г., докато в страната се забелязва леко покачване до 5,43%. Поради по-високите доходи регистрираните безработни с право на обезщетение в София получават най-високите суми - средно 664,45 евро на месец, а в страната е 487 евро. Свободните работни места варират между 10 000 и 15 000 позиции.

В София са концентрирани 29,92% от всички активни предприятия в страната

(124 186 от общо 415 087). Според Института за пазарна икономика над 84% от бизнеса в София е концентриран в сектора на услугите. Столицата е дом на почти целия ИТ сектор и аутсорсинг индустрията в страната, което прави местните фирми с най-висока добавена стойност на един служител.

Допълнително здравно осигуряване и карта за спорт пък вече не са достатъчни за нов персонал. Някои частни клиники и големи логистични компании привличат хора, като поемат таксата за частна детска градина или ясла. Предлагат се и бонуси под формата на директно плащане на част от месечната вноска по ипотеката (например до 150–200 евро на месец) след втората година във фирмата. Освен допълнителни дни отпуск вече се предлагат и пари за почивка. Тук бонусът е различен и е между 500 и 1500 евро, като може да се похарчи единствено за резервация на почивка, самолетни билети или хотел. "Бонус за добре дошли" пък се дава при подписване на трудовия договор, той често е мужду 1 или 2 заплати. Единственото условие е да останете в компанията поне 6 или 12 месеца. Някои софийски фирми пък предлагат 1 до 3 дни платен отпуск, ако служителят си осинови куче или котка, за да може животното да свикне с новия дом. А в корпоративния договор може да се запише и "здравно осигуряване за любимци", като с него се покриват ветеринарни разходи и ваксини.