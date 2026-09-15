Автомобилна компания започна да бълва хуманоидни роботи като коли

Китайската компания Xpeng обяви пускането на производствена линия за хуманоидни роботи Xpeng Iron в специализирания си завод в Гуанджоу. Линията в момента е в режим на предварително въвеждане в експлоатация, като пълномащабното производство на Xpeng Iron е планирано да започне по-късно тази година. Xpeng планира да започне търговски продажби на роботи Iron през 2027 г.

Основана през 2014 г., Xpeng произвежда не само електрически и plug-in хибридни коли, но и развива бизнеса си в няколко иновативни области, основните от които са аеромобилите, изкуственият интелект и роботиката.

Компанията представи прототип на своя хуманоиден робот, Iron, преди две години и сега той е готов за масово производство.

С височина 173 см и тегло 65 кг, Xpeng Iron има 76 степени на свобода, а всяко рамо има 21 степени на свобода. Роботът се управлява от изкуствен интелект, като три процесора Turing AI, разработени от Xpeng, осигуряват необходимата изчислителна мощност, с комбинирана производителност от 2250 TOPS.

Специализирана фабрика за роботика в Гуанджоу е построена по автомобилни стандарти, като 80% от производствените операции са автоматизирани. Роботът Xpeng Iron се произвежда на поточна линия, а контролът на качеството е по същество същите процедури и оборудване, използвани в автомобилното производство.

Първите роботи Xpeng Iron, произведени в завода в Гуанджоу, ще бъдат използвани от самата Xpeng, както в производството, така и в сервиза. Iron ще посреща посетители в магазините и кампусите на Xpeng, ще провежда обиколки и ще отговаря на въпроси.