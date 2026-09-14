Европейските борси закриха предимно с понижения

Европейските фондови пазари приключиха днешната търговия предимно с понижения под натиска на разпродажби на технологични акции, поскъпването на петрола и повишаването на доходността по държавните облигации, предадоха Ройтерс и ДПА. Изключение направиха борсите в Лондон и Цюрих, подкрепени от акциите на фармацевтични компании и производители на потребителски стоки.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,5 на сто до 635,99 пункта. Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 загуби 1,02 на сто до 6260,38 пункта, достигайки най-ниското си равнище от края на юли.

Във Франкфурт DAX спадна с 0,50 на сто до 25 440,81 пункта, а индексът на средните компании MDAX се понижи с 1,92 на сто до 31 057,16 пункта.

Лондонският FTSE 100 се повиши с 0,44 на сто до 10 697,57 пункта, а швейцарският SMI нарасна с 0,75 на сто до 13 878,54 пункта.

Европейският технологичен сектор загуби 2,1 на сто, след като ръководители на водещи компании за изкуствен интелект (ИИ) призоваха за забавяне на развитието на най-мощните модели заради рискове от злоупотреби. Предложението на главния изпълнителен директор на „Антропик“ (Anthropic) Дарио Амодей получи подкрепа от Илон Мъск, който ръководи „ексЕйАй“ (xAI), и от главния изпълнителен директор на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) Сам Олтман.

Най-силно засегнати бяха компаниите от полупроводниковия сектор. Акциите на френската „Сойтек“ (Soitec) поевтиняха с 12,5 на сто, което беше най-големият спад в Stoxx 600. Книжата на „Инфинеон“ (Infineon) загубиха 7,7 на сто, на „Ес Ти Майкроелектроникс“ (STMicroelectronics) – 6,6 на сто, а на нидерландския производител на оборудване за чипове Ей Ес Ем Ел (ASML) - 6,1 на сто.

Под натиск се оказаха и компании, които се възползват от изграждането на центрове за данни и нарастващото им потребление на електроенергия, сред които „Сименс енерджи“ (Siemens Energy), „Шнайдер електрик“ (Schneider Electric) и А Бе Бе (ABB). Акциите на швейцарската А Бе Бе поевтиняха с 4,1 на сто.

Същевременно акциите на софтуерните компании поскъпнаха, след като перспективата за по-бавно развитие на ИИ смекчи опасенията за конкуренцията, която технологията представлява за бизнеса им. Акциите на САП (SAP) оглавиха печелившите в DAX с ръст от 5,1 на сто. Книжата на „Капжемини“ (Capgemini), „Сейдж“ (Sage), „Релкс“ (RELX) и „Октейв интелиджънс“ (Octave Intelligence) поскъпнаха с между 5 и 7,5 на сто.

Според Крис Бошамп, главен пазарен анализатор в Ай Джи (IG), опасенията, че ИИ ще подкопае бизнеса на софтуерните компании, са били преувеличени. Евентуално забавяне на развитието на технологията би подобрило перспективите за приходите им, посочи той.

Минните компании отчетоха секторен спад от 2,5 на сто на фона на понижаващите се цени на металите и опасенията за световната икономика. Енергийният сектор загуби 0,8 на сто въпреки поскъпването на петрола след нови удари по енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и атаки срещу кораби в Близкия изток.

Повишаването на петролните цени засили опасенията от инфлация и очакванията за по-високи лихви. Европейските икономики са особено уязвими към поскъпването заради зависимостта си от вноса на енергийни суровини.

Представители на Европейската централна банка предупредиха днес, че инфлацията в еврозоната може да надхвърли прогнозите. Пазарите вече отразяват очаквания за поне още едно повишение на лихвите с 0,25 процентни пункта до края на годината след увеличението от миналата седмица, пише БТА.

Доходността по 10-годишните германски държавни облигации достигна най-високото си равнище от средата на 2009 г., а тази по американските книжа със същия матуритет се повиши до психологическия праг от 5 на сто. Инвеститорите очакват и решението на Управлението за федерален резерв на САЩ за лихвите тази седмица.

На противоположния полюс беше секторът на здравеопазването, който нарасна с 2,7 на сто. Акциите на британската Джи Ес Кей (GSK) поскъпнаха с 4,7 на сто след обявени положителни резултати от клинични изпитвания на две лекарства срещу рак на белия дроб.

В Цюрих ръстът беше подкрепен от „Рош“ (Roche), „Нестле“ (Nestlé) и „Новартис“ (Novartis), чиито акции поскъпнаха съответно с 5 на сто, 2,1 на сто и 1,7 на сто.

В Милано книжата на „Кампари“ (Campari) се повишиха с 5,5 на сто, след като швейцарската банка Ю Би Ес (UBS) препоръча покупката им, позовавайки се на перспективите за растеж след предприетите от производителя на напитки стратегически инициативи.