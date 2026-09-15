Светослав Бенчев: От 2028 г. на всеки литър гориво ще се добавят още 15-17 цента

Нефтът в България е осигурен у нас до ноември, рафинерията в Бургас преработва 2 пъти повече от дизела и 3 повече от бензина, които са ни необходими. Затова е добре да се вдигне забраната за износ на горива. Цените също са почти най-евтините в Европа.

В България ситуацията е доста по-добра и относно газа - консумацията у нас идва от тръба, от азерския газ. А в Европа запазите в газовите хранилища не са били толкова ниски от 18 години. Има огромно поскъпване на борсата и цените ще продължат да се качват.

Това коментира Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация по Нова телевизия.

Според него шокови поскъпвания на горивата не се очакват, но ще има още плавно покачване на цената. Вчера цената за барел от сорта "Брент' беше 105 долара, тази сутрин вече е 107 долара. В момента цените на бензина у нас са 1,57-1,67 евро на литър, а на дизела - 1,84-1,92 евро.

По повод коментари, че през 2022 г. цените на петрола са били отново такива, а тези на колонките - по-ниски, Бенчев обясни, че много неща са се променили. Например вече застраховките за Черно море са много различни, рафинерията е под угрозата за санкции, затова се плащат премии за риск при сделки.

Но предупреди, че трябва да свикваме с високите цени. Защото от 2028 г. ще започне да се прилага Схемата за търговия с емисии, която ще добави още 15-17 цента на литър допълнителна такса за гориво. След това ще започне да се слагат все повече и повече проценти биогорива.

Европейският пазар има недостиг, защото ЕС затвори 40 рафинерии за 10 години и не може да произведе сега нужните количества дизел и керосин. А рафинериите по света се атакуват. Украинските удари срещу руски рафинерии също разрушават капацитет.

Шведското правителството реши да намали акциза на минималните нива и ДДС за горивата наполовина. Все пак в момента бензинът е с около цент по-скъп, а дизелът - с 8 цента по-скъп, отколкото в България. В Испания също има намаляване на ДДС, обясни Бенчев, след като скоро заяви, че бензинът в Швеция е по-евтин, отколкото у нас.

България вече е с най-ниското ниво на акциз. Всяка една мярка за намаляване на цените означава по-малко приходи в бюджета. Нямаме сериозен спад на потреблението на горива в страната, засега по-скоро няма нужда от мерки. Може би е добре целенасочена помощ към конкретни сектори транспорт, земеделие, смята експертът.