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Георги Пеев: Електронни знаци на пътя ще ни казват да отбием вдясно, ако извършим нарушение

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Георги Пеев

Все още не са правени анализи колко ще са тол таксите за леки автомобили

На магистралите ще има електронни знаци, които ще изписват номер на автомобил, който е извършил нарушение. След като види съобщението шофьорът трябва да отбие след 1 км вдясно. Ако не спре, той вече е престъпник и го чакат още по-високи санкции. Това е част от новата реформа за пътна безопасност, която правителството подготвя.

Най-голямата промяна е, че на пътя ще командва МВР -  ще прави проверки, а информационно-дигиталното ядро ще е в транспорта.

"Всички институции разполагат с камери и техника, тази информация ще се събира на едно място. Не правим мегаструктура, но досега имаше разпокъсаност на информацията и контрола, има кампанийност, няма анализ на риска", обясни министърът на транспорта Георги Пеев пред Нова телевизия.

Той даде пример, че ще се създадат рискови профили. Ако някой нарушава скоростта, изпреварва неправилно, засича, той е рисков за МВР, информацията отива при таблета на полицая, и той го спира. Фишът ще се издава електронно. 

Ще подаваме информация по други критерии на НАП и митници да си вършат тяхната работа, каза още Пеев.

Според него колчетата, които се поставиха в Кресненското дефиле, са добро решение, няма нито едно ПТП вече там.

По повод информацията на "24 часа", че от 2030 г. вече пътуващите по първокласни пътища ще плащат за изминато разстояние, а не с винетки както досега, и изчисленията, че от София до Варна това ще струва около 4 евро, Пеев заяви, че все още не са правени анализи.  

50 млн. евро са отпуснати за товарните превозвачи в помощ за горивата. Правят се анализи за допълнителни помощи. Очаквам минимални намаления при цените на самолетните билети. 

Днес правителството ще представи стратегическите проекти на България пред бизнеса. България страда от липсата на вертикална свързаност, няма връзка Север-Юг. Трябват мостове на Дунав, да развържем Кресна, магистрала "Черно Море", още една лента на магистрала "Тракия", да се разшири околовръстното, тунел на Петрохан, скоростни пътища до Видин. В жп транспорта - линия Лесово-Ямбол.

Обществото трябва да пази имуществото си, в основните влакове има жандармерия, има видеонаблюдение, има охрана по основните гари, работим да засилим контрола. Санкционират се нарушителите, но глобите не респектират, заяви Пеев. Трябва смяна на манталитета. 

Георги Пеев

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