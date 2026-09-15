Петролът поскъпва с над 1,5 на сто заради опасения за доставките след спирането на саудитски нефтопровод

Цените на петрола се повишиха значително в азиатската търговия във вторник на фона на опасенията за доставките след спирането на саудитския нефтопровод „Изток-Запад“ и новите нападения срещу Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

Към 08:30 българско време фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,77 долара, или 1,64 на сто, до 107,42 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол се повиши с 1,86 долара, или 1,89 на сто, до 103, 28 долара за барел. И двата сорта приключиха предходната сесия с ръст от над 1 на сто.

Междувременно средната цена на дизеловото гориво в България днес за първи път достигна 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро - на 8 септември литър дизел се търгуваше по 1,86 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на сто, показват данните на платформата „Фюело“.

Подкрепяните от Иран йеменски хуси предприеха нови нападения срещу Саудитска Арабия в понеделник. Същевременно арабските държави от Персийския залив отложиха планираните преговори с Иран, което засили опасенията от разширяване на конфликта и допълнителни нарушения на петролните доставки, пише БТА.

Хусите съобщиха за ракетна атака и нападение с дронове срещу военновъздушна база в района на Хамис Мушаит в Южна Саудитска Арабия в отговор на саудитски удари в Йемен.

Нападението последва атаките от петък, за които Рияд обвини подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Те прекъснаха работата на нефтопровода „Изток–Запад“, позволяващ на Саудитска Арабия да изнася петрол през Червено море, заобикаляйки Ормузкия проток.

Всяко ново нападение срещу инфраструктурата се възприема от търговците като допълнителен риск за доставките, посочи Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в Кей Си Ем Трейд (KCM Trade). По думите му пазарът остава силно чувствителен към признаци за възстановяване на потоците по нефтопровода или през Ормузкия проток.

През почивните дни преминаванията на товарни кораби през протока са намалели до под 10 дневно при средно 14 за предходния десетдневен период. Преди началото на американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари през този маршрут преминаваше около една пета от световните доставки на петрол.

Според купувачи на саудитски петрол и търговци наличните за износ количества могат да започнат да се изчерпват в рамките на дни, ако работата на нефтопровода не бъде възстановена. Саудитска Арабия го използваше за пренасочването на около 4 милиона барела дневно към пристанището Янбу на Червено море, което се равнява на приблизително 4 на сто от световните доставки.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING) посочват, че остава значителна несигурност относно мащаба на щетите и продължителността на прекъсването. Според тях цените вероятно ще се задържат на високи равнища до изясняване на ситуацията.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че Киев е готов да подкрепи американското предложение за прекратяване на ударите срещу енергийни обекти от Русия и Украйна, ако Вашингтон гарантира, че Москва действително е готова да прекрати войната.