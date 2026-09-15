Вятърната енергия осигури 7% от електричеството в Европа

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Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 6,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 5,5 процента от общото количество електроенергия (399 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се пада 1 процент (68 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (28,3 процента), Румъния (20,2 на сто) и Швеция (17,1 процента). В България делът е 3,6 процента, пише БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (85,2 гигаватчаса), Швеция (54,8 гигаватчаса) и Италия (44,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,7 гигаватчаса.