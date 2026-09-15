ЕС забранява фалшивите звуци от електромобилите?

Управляващата коалиция в германската провинция Хамбург подготвя официална инициатива във Федералния съвет за ограничаване на изкуствения шум от двигателите при електрическите автомобили.

Политиците осъждат факта, че навлизането на екологичните превозни средства води до ново явление, наречено "преструване на електрически автомобили", при което шофьорите търсят внимание чрез генериране на фалшиви звуци.

Хамбург настоява германското правителство да наложи национална забрана за всички симулирани шумове, които не служат за директна цел на безопасността. В този смисъл задължителната Акустична система за предупреждение за превозни средства (AVAS), която сигнализира на пешеходците при ниски скорости, ще остане в сила, но изкуственото "ръмжене" на електромобилите ще стане незаконно.

Ако инициативата бъде одобрена в Берлин, тя неизбежно ще засегне и останалите европейски страни в региона. Въвеждането на подобна забрана само на територията на Германия е юридически невъзможно, тъй като този тип правила попадат под Закона за регистрация, който се регулира централно на равнище Европейски съюз, а не на национално ниво. Ето защо единственият начин за реализиране на мярката е чрез приемането на официална европейска забрана.