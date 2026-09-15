Бил Гейтс дава 1 млрд. долара, за да може изкуственият интелект да лекува повече хора

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Фондация „Гейтс“ пое ангажимент да предостави 1 млрд. долара през следващите две години за инициативи, насочени към разширяване на достъпа до изкуствен интелект и използването му в здравеопазването, образованието и селското стопанство, предаде Асошиейтед прес.

Съоснователят на „Майкрософт“ Бил Гейтс призова технологичните компании и световните лидери да предприемат действия, така че технологията да допринася за преодоляване на социалните неравенства, вместо да ги задълбочава.

Призивът е отправен в годишния доклад на фондацията „Голкипърс“ (Goalkeepers), който проследява напредъка по целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., пише БТА.

Около 400 млн. долара от обявеното финансиране са предназначени за образованието. Сред възможните приложения са инструменти, които помагат на учителите да адаптират уроците към темите, затрудняващи най-много учениците.

Други около 400 млн. долара са предвидени за здравеопазването, включително за разработване на системи, подпомагащи проверката на медицинска документация за пропуснати симптоми.

Приблизително 100 млн. долара ще бъдат насочени към селското стопанство. Сред предвижданите приложения са инструменти за предоставяне на съвети на земеделските производители относно метеорологичните условия, борбата с вредителите и използването на торове.

Още около 100 млн. долара са предназначени за създаване на набори от данни на езици, които са слабо представени в съществуващите системи за изкуствен интелект.

За да ускори напредъка, технологията трябва да работи добре на местните езици, а не предимно на английски и китайски, заяви главният изпълнителен директор на фондацията Марк Сузман. Според него данните трябва да отразяват и особеностите на съответните общности.

Фондацията си сътрудничи с водещи технологични компании. „Гугъл“ и лабораторията „Изкуствен интелект за добро“ на „Майкрософт“ участват в инициатива за финансиране на проекти в подкрепа на недостатъчно представени африкански езици.

„ОупънЕйАй“ и фондацията са поели съвместен ангажимент за 50 млн. долара за обучение на здравни работници в клиники в Руанда. По думите на Сузман пилотният проект скоро ще бъде разширен и в други африкански държави. „Антропик“ работи с фондацията по инициативи за ускоряване на разработването на ваксини и подобряване на данните за местни земеделски култури.

Сузман призна, че обявените средства са малка част от сумите, които технологичните компании влагат в търговските си продукти. Той посочи, че продължават разговорите за предоставяне на допълнителни технически ресурси в подкрепа на инициативите.

Гейтс предупреди и за рисковете от използването на изкуствен интелект за измами, дезинформация, наблюдение, кибератаки и биотероризъм. В публикация през август той постави въпроса как да бъдат защитени най-уязвимите хора, включително онези, чиито работни места са застрашени от технологията.

Въпреки съкращенията на американската международна помощ фондацията ще продължи да призовава Конгреса и администрацията на президента Доналд Тръмп да поемат водеща роля в тази област, заяви Сузман.

Докладът е публикуван преди срещите на високо равнище на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през следващата седмица. Генералният секретар Антониу Гутериш настоява развиващите се страни да участват в обсъжданията за управлението на изкуствения интелект, като предупреждава, че то не може да бъде оставено на ограничен кръг държави и компании.