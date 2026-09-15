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Еврото отстъпва леко спрямо долара

2008
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Курсът на еврото леко спадна спрямо щатския долар. СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото се понижи спрямо някои водещи световни валути в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се търгува за 1,154 д. или надолу с 0,11 на сто спрямо нивото в петък. Европейската централна банка определи в понеделник референтен курс от 1,1551 долара за едно евро, пише БТА. 

Спрямо британската лира единната валута обаче е нагоре с 0,09 на сто до 0,856 бр. лири, а спрямо швейцарския франк отстъпва с 0,07 на сто до 0,943 шв. франка. 

Курсът на еврото леко спадна спрямо щатския долар. СНИМКА: pixabay

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