НАП откри 42 нарушения при 88 проверки на търговци на цветя в страната преди 15 септември

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При 88 проверки на търговски обекти за продажба на цветя в цялата страна са установени 42 нарушения. Това съобщи пред журналисти на пазара „Димитър Петков“ в София Страхил Дончев, началник на отдел в Главна дирекция „Фискален контрол“ на Националната агенция за приходите (НАП). Проверките са извършени в навечерието на първия учебен ден 15 септември, продължават и днес.

Следи се основно дали търговците отчитат коректно извършените продажби и издават фискални бонове. Най-честото нарушение е неиздаването на касова бележка – установени са 19 такива случая. При три от тях търговците не са разполагали с фискално устройство.

В осем случая е установено разминаване в касова наличност, посочи Дончев. В София са установени 19 нарушения, като осем от тях са за неиздаване на фискални бонове.

„Проверките продължават към момента“, каза Страхил Дончев и уточни, че именно на 15 септември продажбата на цветя традиционно е най-масова.

По думите му има ръст на установените нарушения спрямо предходни години, но окончателен анализ на тенденцията ще бъде направен след приключване на всички проверки.

За търговци, които не издават касови бележки на клиентите, санкциите са между 500 и 2000 евро, като при повторно нарушение санкцията може да достигне до 20 000 евро, посочи Дончев.

Клиентите, които не получат касова бележка или имат съмнение за нарушение, могат да подадат сигнал до НАП чрез официалния сайт на приходната агенция или на посочения от нея телефон. След постъпването на сигнал НАП може да извърши проверка на съответния търговски обект.

Дончев потвърди, че приходната агенция извършва проверки и по метода „таен клиент“. При този подход инспекторите посещават търговските обекти като потребители и проверяват начина, по който се отчитат продажбите.