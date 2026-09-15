България привлича 800 000 полски туристи през 2029 г.

България си поставя за цел през 2029 г. да посрещне поне 800 000 туристи от Полша. Това съобщи заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева на среща с медиите в рамките на Българо-полския туристически форум в Слънчев бряг.

Полша е стратегически и приоритетен пазар за България, като през 2025 г. страната е посетена от рекордните над 460 000 полски туристи, посочи тя.

По думите ѝ само през юли тази година са регистрирани 109 000 посещения на полски граждани в България, като 89 000 от тях са били с цел туризъм и почивка.

Въздушната свързаност между България и Полша вече е добра, но усилията ще бъдат насочени към увеличаване на броя на директните линии и честотата на полетите между двете страни. Модева обясни, че България трябва да бъде представяна на полския пазар не само като дестинация за морски летен туризъм, който традиционно е най-познат сред полските туристи. По думите ѝ страната има потенциал да привлича посетители целогодишно чрез възможностите си за културен, медицински, СПА и уелнес, гастрономически и винен туризъм, събитиен и конгресен туризъм, както и чрез зимните планински курорти, пише БТА.

"Днес ще се постараем да представим и непознатата България“, каза Модева и посочи, че Министерството на туризма ще продължи да подкрепя отношенията между българския и полския туристически бизнес и ще съдейства за стимулирането на програми, свързани с туроператори и турагенти, както и за представянето на нови туристически продукти от България.

Председателят на Съюза на хотелиерите Веселин Данев отбеляза, че българският туристически бизнес е доволен от развитието на полския пазар не само заради броя на посещенията. По думите му се наблюдава промяна и в предпочитанията към местата за настаняване. Докато традиционно полските туристи са отсядали в хотели от по-ниска категория, две и три звезди, напоследък основният поток се насочва към четири- и петзвездни хотели. Това, според Данев, показва повишено доверие към туристическия продукт, предлаган в България.

Секретарят на Полската туристическа камара Павел Радолински заяви, че България отговаря на основните изисквания на полските туристи, сред които добра транспортна свързаност, сравнително кратко време за полет, четиризвездни и ол инклузив хотели. Той посочи, че традиционният годишен доклад на Полската туристическа камара, част от който ще бъде представен в рамките на форума, показва силната пета позиция на България по пазарен дял на полския туристически пазар. По думите му страната ни продължава да бъде силна дестинация за семейни почивки с деца. Радолински отбеляза също, че приемането на еврото от България не е довело до увеличаване на разходите на полските туристи за почивка у нас.

По време на срещата полски журналисти поставиха въпроса за усещането сред полските туристи за повишаване на цените в България след въвеждането на еврото и какви мерки предприема държавата за ограничаване на негативния ефект. В отговор проф. Модева посочи, че е извършена координация между компетентните институции и продължават проверки на туристически и търговски обекти. Тя съобщи, че по данни на Комисията за защита на потребителите са извършени около 40 000 проверки в места за настаняване, обекти за хранене и търговски обекти. По думите ѝ са били затворени обекти и са наложени глоби за неспазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото.

Заместник-министърът посочи, че гражданите имат възможност да подават сигнали при съмнения за необосновано повишаване на цените. Проверките се извършват съвместно от Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и Националната агенция за приходите. Модева отбеляза още, че началото на летния туристически сезон тази година е било белязано от лек спад на някои пазари, но българският туристически бизнес е реагирал гъвкаво, като е предложил различни по стойност пакети за туристите.

Туристическият бизнес форум на Полската туристическа камара се провежда за първи път в България с подкрепата на Министерството на туризма. В него участват представители на българския и полския туристически бизнес, като целта е създаването на нови партньорства и туристически продукти. В програмата са предвидени презентации и дискусии, свързани с тенденциите на полския туристически пазар, възможностите за разширяване на туристическия обмен между България и Полша, сезон 2027 и развитието на целогодишните пътувания.