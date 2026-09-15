Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев продават участията си в македонската УНИ банка

Според съобщение до борсата в Скопие от края на миналата седмица Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са сключили споразумение да продадат участията си в македонската УНИ банка на австрийската Sparkasse. С него купувачът обявява намерение да отправи търгово предложение към всички акционери при цена 126.3766353 евро за акция. Предложението е публикувано на сайта на официалната фондова борса в Република Северна Македония.

Това оценява цялата банка на 69 млн. евро, а за своите дялове от по 36.45% двамата контролиращи акционери на Първа инвестиционна банка ще получат по малко над 25 млн. евро.

Това би се случило чак след получаване на нужните регулаторни одобрения, като дотогава търговото предложение е условно.

Институцията която се продава е сравнително малък играч на пазара в РСМ, на който банките са общо 14. Тя е осма по размер с около 3.3% по пазарен дял. Активите ѝ са малко над 500 млн. евро. В края на 2025 г. капиталът ѝ е малко над 69 млн. евро. Това означава, че сделката е при около 100% съотношение цена към капитал. По текущ курс обявената цена при евентуалното бъдещо търгово предложение е над 7700 македонски денара, докато последните сделки с акции на борсата са при около 6600 денара.

УНИ банка има 26 клона, от които 6 в Скопие, както и 53 банкомата. Служителите в края на 2025 г. са били 378, а активните сметки, които са приблизителен измерител и за клиентската база, са около 74 хил.

Банката е основана през 1993 г. под името Балканска банка. Минев и Мутафчиев влизат като акционери през 2003 г. След това тя е прекръстена на Универсална инвестиционна банка. Новините около нея нямат пряко отношение към акционерите в търгуваната на БФБ Първа инвестиционна банка, тъй като тя не е нейно дъщерно, а сестринско дружество - с еднакви контролиращи акционери. ПИБ притежава дъщерна банка в Албания.

Sparkasse е един от агресивно растящите играчи в Северна Македония. Тя за пръв път стъпва на пазара през 2008 г., като придобива Инвестбанка и я преименува на Шпаркасе банка. През 2019 г. е закупена и Охридска банка, която е влята.

Активите на Sparkasse в РСМ са близо 2 млрд. евро. Тя заема пета позиция с почти 13.5%. Според сайта на Erste групата има 224 хил. клиенти, 36 клона и около 650 служители в страната.

При евентуална успешна покупка и вливане на УНИ банка тя ще може да се изкачи до близо 17% пазарен дял и да влезе в битка за позиция в челната тройка. Лидер с около 20% е Комерсиална банка, която е с разпръсната предимно местна собственост. След нея с по близо 17% пазарен дял са Стопанска банка (част от гръцката NBG) и НЛБ банка (от едноименната словенска група).