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Гълъб Донев: Правим всичко възможно минималната заплата за 2027 г. да е в горната граница

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Гълъб Донев

"Постигнахме изключителен пробив със социалните партньори за механизма за минималната работна заплата. Четирите критерия, по които ще се определя минималната заплата, са разписани в Кодекса на труда и предстои да бъдат приети от Народното събрание. Едва след това Министерски съвет ще приеме размерът на минималната заплата за следващата година. Диапазонът е от 620,20 евро и 672,80 евро. Правим всичко възможно размерът на минималната работна заплата да бъде по-близо до горната граница на този диапазон". 

Това обясни вицепремиерът Гълъб Донев пред медии. 

По думите му бюджетната процедура за 2027 г- е започнала и процесът тече в много напрегнати срокове, за да успеят до 15 октомври да представят на Европейската комисия общите параметри по бюджета. 

"Прогнозата за дефицита беше 3,8%, правим всичко възможно да бъде по-малък", увери той. 

Вицепремиерът обясни, че се работи през следващия бюджет да се предложи социален пакет, който да подкрепи децата и семейството. Минималната заплата и пенсията, която ще бъде увеличена през 2027 г., също са част от този социален пакет. 

"Няма област, която да няма корекции в параметрите в бюджета за следващата година", каза той.  

Гълъб Донев

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