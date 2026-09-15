Гълъб Донев: Правим всичко възможно минималната заплата за 2027 г. да е в горната граница

"Постигнахме изключителен пробив със социалните партньори за механизма за минималната работна заплата. Четирите критерия, по които ще се определя минималната заплата, са разписани в Кодекса на труда и предстои да бъдат приети от Народното събрание. Едва след това Министерски съвет ще приеме размерът на минималната заплата за следващата година. Диапазонът е от 620,20 евро и 672,80 евро. Правим всичко възможно размерът на минималната работна заплата да бъде по-близо до горната граница на този диапазон".

Това обясни вицепремиерът Гълъб Донев пред медии.

По думите му бюджетната процедура за 2027 г- е започнала и процесът тече в много напрегнати срокове, за да успеят до 15 октомври да представят на Европейската комисия общите параметри по бюджета.

"Прогнозата за дефицита беше 3,8%, правим всичко възможно да бъде по-малък", увери той.

Вицепремиерът обясни, че се работи през следващия бюджет да се предложи социален пакет, който да подкрепи децата и семейството. Минималната заплата и пенсията, която ще бъде увеличена през 2027 г., също са част от този социален пакет.

"Няма област, която да няма корекции в параметрите в бюджета за следващата година", каза той.