Горивата продължават да помпат инфлацията

Месечната инфлация през август е 0,6 на сто, а годишната - 5,1 на сто. Това съобщи преде малко НСИ. И двете стойности са по-високи в сравнение с предходните месеци, като основният двигател в последния активен летен месец определено са горивата и изобщо транспортните услуги, а в по-малка степен алкохолът и тютюневите изделия.

Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро, като само за седмица цената му се е покачила с 0,04 евро - на 8 септември се търгуваше по 1,86 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 0,10 евро за литър или 6,45 на сто за изминалия месец. Средната му цена се е повишила от 1,55 евро на 1,65 евро за литър от днес.

Очаквайте подробности.