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До 17 септември превозвачите могат да кандидатстват за финансова подкрепа от държавата

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СНИМКА: Pixabay

До 17 септември превозвачите могат да подават заявления за финансова подкрепа по схемата за минимална помощ „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България". За подпомагане на сектора правителството осигури 55 млн. евро и подаването на документите започна на 2 септември, веднага след публикуване на Постановление №115 на Министерския съвет в Държавен вестник, съобщиха от АПИ. 

Едно предприятие може да получи помощ до 300 000 евро, като в тази сума се отчита и друга минимална помощ, получена от него в рамките на три години. Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез специално създадена електронна платформа. В нея превозвачите могат да регистрират фирмата, с която кандидатстват, да добавят превозните средства, да попълнят необходимите данни и да приложат изискуемите документи.

Право да кандидатстват имат транспортни предприятия, които притежават лиценз за извършване на превоз на товари и чиято основна икономическа дейност е товарен автомобилен транспорт, както и отговарят на условията за допустимост по схемата.

Размерът на помощта, която ще получи всяка фирма зависи от платените от нея тол такси през 2025 г. След като станат ясни всички допуснати кандидати, общият ресурс по схемата ще бъде разпределен между тях пропорционално на платените такси. Превозвачите няма да е необходимо да представят справки за платените пътни такси, тъй като информацията ще бъде проверявана служебно.

Целта е с предоставената помощ да се подкрепи тежкотоварният автомобилен транспорт за част от увеличените оперативни разходи и да се запази конкурентоспособността на сектора. Транспортните предприятия са изправени пред допълнителна финансова тежест от увеличението на пътните такси, въвеждането на новата CO₂ компонента от 1 юни 2026 г., повишаването на цените на международните пазари и логистичните затруднения, породени от геополитическата нестабилност. С предоставянето на еднократната помощ ще бъдат частично компенсирани увеличените им разходи и ще се подкрепи устойчивостта на сектора.

Утвърдените Вътрешни правила и информацията за условията и реда за кандидатстване са публикувани на интернет страниците на Националното тол управление и на Агенция „Пътна инфраструктура" в секция „БГ ТОЛ", подсекция „Документи за минимална помощ за превозвачите - 2026 г."

Електронна платформа за кандидатстване: https://transportfunds.bgtoll.bg/.

СНИМКА: Pixabay

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