Илон Мъск оттегли иска си срещу Apple по делото за ChatGPT

Илон Мъск оттегли претенциите си срещу Apple по дело, в което обвиняваше компанията, че предоставя конкурентно предимство на ChatGPT спрямо други чатботове, съобщи Ройтерс.

В съдебни документи, подадени в понеделник по местно време, е посочено, че спорът между Мъск и производителя на iPhone е уреден, но подробности за постигнатото споразумение не са оповестени. Производството срещу втория ответник – OpenAI, продължава.

Делото беше заведено преди малко повече от година. Тогава Мъск обвини Apple, че ограничава конкуренти на ChatGPT, сред които Grok на неговата компания xAI, и по този начин облагодетелства OpenAI.

В основата на спора е партньорството между Apple и OpenAI, обявено през 2024 г. То позволява на потребителите на устройства на Apple да използват ChatGPT за отговори на въпроси, на които гласовият асистент Siri не може да отговори, предава БТА.

В иска си Мъск твърдеше, че Apple има монополно положение на американския пазар на смартфони с дял от 65%, а OpenAI контролира около 80% от пазара на чатботове с изкуствен интелект. Той настояваше за обезщетение и за прекратяване на партньорството между двете компании.

Оттеглянето на претенциите срещу Apple идва скоро след представянето в САЩ на обновена версия на Siri с функции, базирани на изкуствен интелект. Асистентът е разработен от Apple, като част от възможностите му използват модела Gemini на Google.

Мъск, който е сред ранните инвеститори в OpenAI, от години е в конфликт с главния изпълнителен директор на компанията Сам Олтман.

В отделно съдебно дело Мъск обвиняваше Олтман, че е отклонил OpenAI от първоначалната й структура като организация с нестопанска цел към търговска дейност и е извлякъл полза от това. По този спор съдебно жури в Калифорния се произнесе срещу Мъск.