След 8 години успешна работа в България, Иван Чернев се мести в Германия, където ще заеме поста главен изпълнителен директор на Kaufland Германия. 43-годишният мениджър наследява Щефан Хопе, който се оттегля от поста си с незабавен ефект и ще напусне компанията.

Неговият наследник в България е Михаил Петров. 52-годишният мениджър в момента е изпълнителен директор на Schwarz Digits България. Той има и дългогодишен опит в Kaufland България - заемайки позицията финансов директор (CFO) на компанията в продължение на дълги години.

Иван Чернев е в Kaufland от повече от 20 години и притежава богат международен лидерски опит. В последните 20 години е заемал различни ключови позиции в множество страни в рамките на компанията. Иван изигра ключова роля във формирането на бизнеса в България. Със стратегическа визия, последователност и силно изпълнение, той успешно разви бизнеса в страната, дори в условия на сериозни икономически и социални предизвикателства.