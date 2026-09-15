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Промяна в ръководството на Kaufland България - Михаил Петров наследява Иван Чернев на поста CEO advertorial icon

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Михаил Петров

След 8 години успешна работа в България, Иван Чернев се мести в Германия, където ще заеме поста главен изпълнителен директор на Kaufland Германия. 43-годишният мениджър наследява Щефан Хопе, който се оттегля от поста си с незабавен ефект и ще напусне компанията.

Неговият наследник в България е Михаил Петров. 52-годишният мениджър в момента е изпълнителен  директор на Schwarz Digits България. Той има и дългогодишен опит в Kaufland България - заемайки позицията финансов директор (CFO) на компанията в продължение на дълги години.

Иван Чернев е в Kaufland от повече от 20 години и притежава богат международен лидерски опит. В последните 20 години е заемал различни ключови позиции в множество страни в рамките на компанията. Иван изигра ключова роля във формирането на бизнеса в България. Със стратегическа визия, последователност и силно изпълнение, той успешно разви бизнеса в страната, дори в условия на сериозни икономически и социални предизвикателства.

Михаил Петров
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