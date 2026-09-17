София расте не само като население и застроена площ. Градът се променя и като начин на живот, и като потребление на енергия. Нови жилищни квартали разширяват границите му, появяват се бизнес и логистични зони, а електричеството поема все повече функции – от отоплението и охлаждането на домовете до транспорта и новите технологични индустрии.

За четири години средният товар в електроразпределителната мрежа на София е нараснал с над 4% и през 2025 г. е 616 MW. Тенденцията се засилва през 2026 г., като само за първото полугодие средният товар достига 615 MW. Зад тези числа стои структурна промяна в начина, по който градът използва електроенергия.

Предизвикателството е инфраструктурата да бъде готова навреме

„Ако изграждаме необходимата инфраструктура едва когато новите квартали и бизнес зони вече са факт, мрежата неизбежно ще догонва потреблението и ще работим на парче“, казва инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на "ЕРМ Запад".

13 зони на фокус в енергийната карта на столицата

Новото строителство и инвестиционният интерес очертават 13 зони в София и околностите, в които са заявени значителни нови мощности.

Само в зоната, която включва "Малинова долина", "Студентски град", части от "Младост", "Витоша" и "Панчарево", заявената нова мощност е около 160 MW. В по-широкия район на "Дружба", части от "Младост", "Горубляне", Герман и околните територии тя достига приблизително 180 MW. Още около 75 MW са заявени в зоната на "Овча купел", "Горна баня", "Суходол" и "Карпузица", а около 70 MW - в "Люлин", "Обеля", "Връбница" и "Модерно предградие" (виж картата).

Тази инфраструктура, голяма част от която е проектирана преди десетилетия за съвсем различен модел на потребление, трябва да посрещне нова реалност. Към ускореното строителство се добавят електрификацията на отоплението, електромобилите, центровете за данни, фотоволтаиците и батериите.

Един трафопост не е достатъчен

Зад всеки нов жилищен комплекс или бизнес зона трябва да стои реална оценка на наличния капацитет на мрежата и на очакваното потребление за години напред. Решението е много по-сложно от изграждането на още един трафопост. Изграждането на нови съоръжения изисква терен, проектиране, съгласувателни и административни процедури, строителство и присъединяване и понякога отнема години.

Показателен е районът около „Горубляне“. Заради очакваното развитие там е необходимо изграждането на нова подстанция, реконструкция и модернизация на съоръжения, нови възлови станции, трансформаторни постове и кабелни линии.

Между 2021 и 2025 г. "ЕРМ Запад" инвестира близо 142 млн. евро в електроразпределителната мрежа на София, а за 2026 г. са планирани над 45 млн. евро.

От кабели към умна мрежа

Разширяването на физическата инфраструктура е само едната страна на промяната. София вече разполага с над 530 хил. монтирани смарт електромера, които създават основата за дигитално и прецизно управление на мрежата. Следващата стъпка е данните от смарт електромерите да се превърнат в инструмент за управление, което ще позволи по-точно планиране, ранно откриване на проблемни тенденции и ще бъде важна предпоставка за либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители. В тази връзка дружеството стартира проект за въвеждане на Metering Data Management (MDM) система.

Паралелно въвежданата система Advanced Distribution Management System (ADMS) ще предоставя на диспечерите цялостна картина на състоянието на мрежата в реално време. За София това означава по-бърза реакция при аварии, по-добро използване на наличния капацитет и по-лесна интеграция на фотоволтаици, батерии и други разпределени енергийни източници.

Предизвикателствата

Липсата на цялостно градоустройствено планиране, улична регулация, утвърдени трасета и терени за инженерни съоръжения силно ограничава възможностите на "ЕРМ Запад" да развива мрежата в съответствие с нарастващите потребности. Изграждането на нови трафопостове, кабелни линии и други съоръжения изисква подходящи терени, регламентиран достъп и възможност за учредяване на сервитутни права. Без тези предпоставки необходимите инвестиции са силно затруднени, а в отделни случаи - практически невъзможни.

Необходимо е да се предприемат координирани действия между общинските власти и комуналните дружества за съгласувано планиране на електроразпределителната, ВиК, транспортната и останалата инженерна инфраструктура и обвързване на бъдещото застрояване с реалните възможности за инфраструктурното му обезпечаване.

Друго предизвикателство е нуждата от по-големи инвестиции. Електроразпределителните дружества работят в регулирана среда, в която размерът на инвестициите се одобрява от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Затова европейското финансиране е ключова възможност за осигуряване на допълнителни средства.

Един от проектите, по който "ЕРМ Запад" кандидатства, е трансграничният проект CARMEN. По него за София се предвиждат нови и модернизирани подстанции, връзки между кабели 110 kV, автоматизация на трафопостове и развитие на системите за управление и комуникация.

“Използваме всяка възможност за европейско финансиране, така че необходимите инвестиции в мрежата да не се прехвърлят върху крайните клиенти”, казва Радослав Цветков.

Мрежата на 2035 г. се изгражда днес

София ще продължи да расте, а с това - и потреблението на електроенергия. Затова модернизацията на мрежата трябва да върви успоредно с нейната автоматизация и дигитализация, така че да бъде по-гъвкава, по-надеждна и подготвена за новите модели на потребление и производство на енергия. Инвестициите, които се правят днес, ще определят доколко столицата ще може да посрещне устойчиво енергийните нужди на следващото десетилетие.

„Мрежата, от която София ще има нужда през 2035 г., трябва да започнем да изграждаме днес. Енергийна инфраструктура от такъв мащаб има дълъг инвестиционен цикъл и затова решенията трябва да предхождат търсенето, а не да го следват“, обобщава Радослав Цветков.