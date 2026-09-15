Централната банка одобри трима нови членове в управата на ББР

Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска получиха одобрение от БНБ за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на Българската банка за развитие, съобщиха от държавната банка. Необходимите документи за вписване на промените са подадени в Търговския регистър.

Тримата бяха избрани след първата открита конкурсна процедура за избор на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори. Надзорният съвет на ББР е взел решение за освобождаването от Управителния съвет на Ивайло Московски, Цанко Арабаджиев и Теодора Пешева и за избора на тримата нови членове.

Ангел Найденов има над 30 години опит в банковия и финансовия сектор. Заемал е ръководни позиции в търговски банки. Професионалният му опит включва вътрешен одит и счетоводство. Магистър е по „Счетоводство и контрол" от Университета за национално и световно стопанство.

Костадин Каранлъков е с над 30 години опит в банковия сектор в областта на кредитирането и счетоводството. Бил е член на Управителния съвет на търговска банка. Магистър е по „Счетоводство и контрол" от Университета за национално и световно стопанство.

Надя Кошинска също има над 30 години опит в банковия и финансовия сектор. Започва банковата си кариера в БНБ. Професионалният й опит включва корпоративно кредитиране и кредитиране на малки и средни предприятия. Била е член на Управителния съвет на търговска банка. Магистър е по „Счетоводство и контрол" от Университета за национално и световно стопанство.