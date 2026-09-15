ПИБ направи УНИ Банка 8-а по активи, продава я на австрийци (Обзор)

Предложената цена възлиза на 126,3766353 евро за акция

Македонската УНИ Банка, чиито мажоритарни акционери са водещите акционери в “Първа инвестиционна банка” Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, ще бъде продадена на австрийската Steiermarkische Sparkasse Group. Това става ясно от съобщение от УНИ Банка, публикувано на сайта на фондовата борса на Северна Македония.

На 10 септември 2026 г. Steiermarkische Bank и Sparkassen AG, която е собственик на Sparkasse Bank AD Skopje, обяви намерение да придобие до 100% от акциите на УНИ Банка.

Предложената цена възлиза на 126,3766353 евро за акция. Същата цена ще бъде използвана при задължителното предложение към всички акционери.

Данните показват, че банката е печеливша. Очевидно българските акционери са взели стратегическо решение да се разделят с един малък пазар, какъвто е този на Северна Македония, и са получили много добра оферта. И то от австрийци.

Финансовите отчети показват, че от 17-а по активи при създаването си УНИ Банка вече е осма. Когато бъде финализирана сделката, тя ще е втора по този показател, е прогнозата на финансисти. Неслучайно делът на Минев и Мутафчиев е оценен на 70 млн. евро.

Банката има добре развита клонова мрежа и мрежа от банкомати, разположени на стратегически точки. Този избор на австрийците ще разшири тяхното присъствие в Северна Македония.

Македонският банков сектор е значително по-малък по обем от този в България, но не и толкова безинтересен. Според данни на Народната банка на Република Северна Македония (НБРСМ) към края на първото тримесечие на т. г. общите активи на банковата им система възлизат на 15,4 млрд. евро, или приблизително 945,9 млрд. македонски денара при курс от 61,495 MKD/EUR. За сравнение, българският банков сектор оперира с активи към същата дата на стойност 119,5 млрд. евро. ЦЕКО МИНЕВ

Първата българска поява в македонския банков сектор датира още от 2003 г., когато Балканска банка е купена от двамата мажоритaрни акционери на Първа инвестиционна банка - Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които я преименуват на Универсална инвестиционна банка (УНИ Банка). По това време банката е била едва на 17-о място по активи, като по различни медийни публикации сделката е била на стойност от 3 млн. евро.

Към края на първото тримесечие на 2026-а банката вече е на 8-о място по активи, които в началото на лятото достигат 493,8 млн. евро. Благодарение на своето добро корпоративно управление през годините тя се превръща в най-голямата и най-печелившата банка с български капитал в Северна Македония. ИВАЙЛО МУТАФЧИЕВ

Както в България, така и в нашата съседка през последните години протича процес на консолидация.

Придобиването ще засили значително пазарното присъствие на австрийската група в Македония. Към 31 март 2026 г. Sparkasse Bank е четвърта по размер на активите в Северна Македония с около 2,17 млрд. евро, а УНИ Банка разполага с около 492 млн. евро. Събрани аритметично, общите им активи биха достигнали приблизително 2,66 млрд. евро, или около 17,3% от банковата система. Това би поставило групата на второ място след Komercijalna Banka.

През 2025 г. Sparkasse Bank е реализирала печалба от около 29,2 млн. евро спрямо 8 млн. евро за УНИ Банка. По-малката банка обаче отчита по-висока възвръщаемост на собствения капитал ROE: 13,60% спрямо 11,92% при Sparkasse. Това означава, че УНИ Банка е генерирала приблизително 13,6 евро печалба на всеки 100 еврo собствен капитал срещу 11,92 евро при Sparkasse.

Sparkasse стъпва на македонския пазар през 2008 г., като придобива Инвестбанка и я преименува на Шпаркасе банка. През 2019 г. към групата е влята и Охридска банка. По данни от сайта на Erste групата има 224 хил. клиенти, 36 клона и около 650 служители в страната.

Пpидoбивaнeтo тpябвa дa бъдe paзpeшeнo кактo oт peгyлaтopитe в Ceвepнa Maкeдoния, тaкa и oт тeзи в Cъpбия и Чepнa гopa, кактo и oт Eвpoпeйcкaтa цeнтpaлнa бaнкa.