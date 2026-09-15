Радев към строителите: Ако някой ви иска нещо, обадете ми се

От вас, строителните компании, се искат бързина, да спазвате сроковете и качество. Ако някой ви иска нещо, имате горещ телефон и мейл за сигнали за корупция, подайте сигнал.

Това каза премиерът Румен Радев на представителите на пътно-строителния бранш, които присъстваха на днешното представяне на визията на правителството за стратегическите инфраструктурни проекти, които възнамерява да пусне на концесия.

Той призова също така строителните фирми, които искат да печелят обществени поръчки, да спазват реда и закона.

Преди това Радев каза, че лично ще настоява пътните такси, които ще се събират вбъдеще от превозните средства по вече построените с публични пари пътни участъци, да са символични. И даде пример с бъдещия аутобан Русе-Маказа - в момента с европейски средства се строи участъкът Русе-Бяла, докато магистралата до турската граница след това място, ще бъде дадена на концесия.