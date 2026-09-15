Горива и транспорт продължават да тласкат инфлацията нагоре (Обзор)

Месечната инфлация през август е 0,6 на сто, а годишната - 5,1 на сто. Това съобщи във вторник НСИ. И двете стойности са по-високи в сравнение с предходните месеци, като основният двигател в последния активен летен месец определено са горивата и изобщо транспортните услуги, а в по-малка степен алкохолът и тютюневите изделия, личи от данните.

Само през август дизелът е поскъпнал с 13,5%, а масовият бензин А95 - с 4%. Но още в първите дни на септември цените по колонките тръгнаха още по-нагоре и средната цена на дизеловото гориво в страната във вторник за първи път в България достигна 1,90 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли дори тази граница, а това със сигурност ще се отрази и на инфлацията за септември.

Покрай това транспортните услуги бележат най-силното месечно поскъпване за август - с 5,5%. Освен на горивата това се дължи и на ремонтните дейности, пътните такси и на традиционното за лятото поскъпване на самолетните билети.

Само за месец ремонтите и услугите, свързани с личните превозни средства, са поскъпнали с 14,8%. През август винетките за леките коли се вдигнаха с 30%. Те се купуват целогодишно, което означава, че поскъпването им ще тежи като разход и през идващите месеци.

През август самолетните билети за международни полети са добавили само за месец нови 11,2% към цените си, след като през юли също бяха поскъпнали. Поскъпват и ред други услуги, повече или по-малко свързани с горивата и транспорта - куриерските, пощенските, автомобилният и автобусният транспорт.

Извън транспорта, който тепърва ще продължи да се отразява на общия индекс, има само три групи стоки и услуги, които са поскъпнали през август по-забележимо - с по 0,8% в сравнение с юли. Това са алкохолът и тютюневите изделия, от една страна, услугите на ресторантите и хотелите, от друга, и групата на услугите по лична грижа и социална защита. Тяхното влияние върху общата инфлация обаче е далеч по-малко от това на транспорта, още повече че храните и облеклата и обувките са поевтинели през август на месечна база. (24часа)