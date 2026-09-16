НАП проверява хората с високи заплати дали не спестяват 5% от данъка

Националната агенция за приходите (НАП) ще започне проверки дали хора с изключително високи доходи от заплати не заобикалят данъчното облагане на дивидентите, съобщи Mediapool. При такова маскиране на дивидента като заплата могат да се спестят 5% от данъка. Причината е, че доходите от труд се облагат с 10 на сто, а тези от дивидент с 15%.

Около 100 души в България са получавали месечна заплата над 500 000 лв. през 2025 г. При около 30 души месечното възнаграждение е надхвърляло 800 000 лв., твърди сайтът като се позовава на информация от приходната агенция.

Тези суми са значителни по размер и силно се отличават от нормалните средни заплати за висшия мениджмънт, според данни за реалните заплати в интернет сайтове за търсене и предлагане на работа, се казва още в отговорите на НАП.

От агенцията допълват, че се планира в периода 2027 г. – 2028 г. да се възложат "контролни производства (ревизии и проверки), свързани с третирането на риска от скрито разпределение на печалбата под формата на изплащане на големи заплати на свързани с фирмите физически лица".

Между 50 и 100 души на месец са получавали заплата от над 500 000 лв. на месец през 2025 г., като броят им варира от около 30 души през януари до близо 300 през декември. Петимата българи с най-високи доходи от труд са получили общо над 30 млн. лв. годишен доход през 2025 г., става ясно още от данните на НАП. Част от българите са взимали заплата до 2000 лв. на месец – около 63% (към 1.6 милиона души) от всички работещи. Хората, работещи на трудов или приравнен на него договор у нас, са малко над 2.5 милиона души, като от тях около 900 000 са получавали около или под минималната работна заплата (1077 лв.) миналата година, а други около 700 000 души са взимали между 1077 лв. и 2000 лв. на месец.Броят на хората в България с месечен доход до 2000 лв. намалява през годините.

През 2019 г. около 930 000 души са получавали минималната работна заплата от 560 лв. или по-нисък доход. Тогава около 2,2 млн. души от общо под 2,5 млн. работещи са получавали до 2000 лв. месечно.През октомври 2025 г. в сравнение с октомври 2023 г. например с около 65% са се увеличили хората, които получават между 3000 лв. и 5000 лв. доход от труд на месец - от около 205 000 души на близо 340 000 души. Българите, получаващи между 5 000 лв. и 10 000 лв., пък са нараснали с около 53% - от около 89 000 души през октомври 2023 г. на около 136 000 души през октомври 2025 г., сочат още данните на НАП.

Над 10 000 души у нас (към 2025 г., б. р.) взимат заплата между 20 000 и 50 000 лв. на месец, а 1 191 души получават между 100 000 лв. и 500 000 лв. всеки месец.