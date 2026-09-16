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14% от електричеството в Европа за денонощие идва от ВЕИ

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14,8% от електричеството в Европа за последните 24 часа идват от ВЕИ. Снимка: Дияна Райнова

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 14,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, съобщава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 11,8 процента от общото количество електроенергия (862 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,6 процента (190 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Черна гора (198,6 процента), Дания (71,4 на сто) и Швеция (41,6 процента). В България делът е 0,5 процента. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (267,1 гигаватчаса), Швеция (132 гигаватчаса) и Франция (44,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,7 гигаватчаса. 

 

14,8% от електричеството в Европа за последните 24 часа идват от ВЕИ. Снимка: Дияна Райнова

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