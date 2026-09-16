Петролът поевтинява в азиатската търговия

Цените на петрола се понижиха днес след доклад, според който енергийните запаси в САЩ са се увеличили през миналата седмица, докато инвеститорите продължават да оценяват последните събития в конфликта в Близкия изток и свързаните с тях рискове за доставките, предаде Си Ен Би Си, съобщи БТА.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през ноември спаднаха с 1,02 процента до 107,64 долара за барел.

Котировките на американския сорт WTI с доставка през октомври отстъпиха с 1,29 на сто до 104,46 долара за барел.

Запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са се увеличили миналата седмица, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от Американския институт попетрола. Запасите от суров петрол са се увеличили с 7,1 милиона барела през седмицата, приключила на 11 септември, в сравнение с очакванията на анализаторите за намаляване от около 1,6 милиона барела.

Междувременно трейдърите продължават да следят отблизо събитията в Близкия изток на фона на опасенията от прекъсвания в доставките след атаката на Иран срещу ключовия петролопровод Изток-Запад на Саудитска Арабия, която доведе до затварянето му през уикенда.