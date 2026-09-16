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Еврото се котира разнопосочно спрямо другите водещи световни валути

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Еврото се котира разнопосочно спрямо другите водещи световни валути СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес се движи разнопосочно спрямо другите водещи световни валути, съобщават германски сайтове за финансова информация, информира БТА. 

Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,09 на сто до 1,55 д., след като вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1539 долара за едно евро. 

Еврото отстъпва минимално спрямо швейцарския франк - с 0,01 на сто до 0,945 шв. фр., а спрямо британската лира прибавя едва 0,01 на сто до 0,857 бр. лири за едно евро. 

 

 

Еврото се котира разнопосочно спрямо другите водещи световни валути СНИМКА: pixabay

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