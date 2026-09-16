Общо 46 943 са благородните елени в България, като една четвърт от тях обитават територията на Североизточното държавно предприятие (СИДП). Това показват данните от тазгодишното пролетно преброяване. Популацията на вида е нараснала с 9% в сравнение с предходната година, като най-осезаем ръст се отчита в областите Шумен, Търговище, Русе, Ловеч и Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на СИДП, информира БТА.

Положителна тенденция в обхвата на шуменското горско предприятие се наблюдава и при останалия едър дивеч. В горите на СИДП са преброени 986 елена лопатара, 11 743 сърни и 710 муфлона. Ловните експерти отчитат и отлично темпо на възстановяване при дивата свиня след огромните щети, нанесени от африканската чума (АЧС) в периода 2020-2022 г. Спрямо миналата година се отчита ръст при този вид с 16,8 на сто, като общият брой вече достига 8761.

С близо 2 процента се увеличава и дребният дивеч на територията на СИДП. Пролетното преброяване показва над 50 800 зайци, близо 33 000 фазани и около 30 000 яребици в държавните и предоставените ловностопански райони. Според специалистите този успех се дължи не само на естествения прираст, но и на редовното закупуване и разселване на птици и животни от страна на стопанствата и местните ловни дружинки.

Броят на хищниците в Североизточна България продължава да расте, съобщиха още от предприятието. В областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич са регистрирани над 12 300 чакала, близо 7000 лисици и над 3600 скитащи кучета. Най-осезаем е ръстът на чакалите. Ловните експерти са категорични, че е необходимо спешно регулиране на тяхната популация, за да се предотврати нанасянето на тежки поражения върху останалите видове дивеч в региона.

Очаква се през следващите седмици в Североизточна България да стартира и мащабната есенна таксация. За да се гарантира максимална точност и да се избегне повторно преброяване на едни и същи животни, акцията ще се проведе едновременно в един и същи ден за всички държавни и предоставени ловностопански райони, поясниха от пресцентъра на СИДП.

Както БТА съобщи, общо 556 кандидати от областите Шумен, Варна, Добрич и Търговище са подали документи за явяване на изпит за придобиване право на лов през 2026 г.