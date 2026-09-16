Теменужка Петкова: Управляващите диктуват на Сметната палата как да направи одита в АПИ

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Има опит за умишлено заблуждение на контролните органи и целта е манипулираните данни да бъдат легитимирани от Сметната палата.

Това заяви бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова с декларация от парламентарната трибуна.

Според нея управляващото мнозинство е казало на одиторите до какви заключения трябва да достигнат, но ГЕРБ няма от какво да се притеснява.

"Властта си търси оправдания за скандалния бюджет за 2026 и за рекорден дефицит с предложенията за одитните доклади на Сметната палата в Агенция "Пътна инфраструктура". Всичко това е опит на "Прогресивна България" да се измъкне от отговорност, заради както те се изразяват "лошото наследство от предишните правителства", смята Петкова.

През юни управляващите възложи на Сметната палата да направи три одита - на АПИ, на консолидираната фискална програма, и на държавното обществено осигуряване. Докладите трябва да са готови до 30 септември.

Според Теменужка Петкова окончателен одитен доклад не е направен и цитираните от министъра на регионалното развитие и благоусройството арх. Иван Шишков данни са чиста доза политическа манипулация. "Няма и проект на одитен доклад, който да е връчен на регионалния министър от страна на председателя на Сметната палата и към момента одита е на етап изпълнение", съзря Теменужка Петкова.

Според нея, когато властта започне да си измисля резултати от одитни доклади и да ги използват като оръжия, тогава се губи доверието в цялата държава.

Теменужка Петкова се закани, че формацията на Бойко Борисов ще сезира Европейската комисия, Евростат, Европейската сметна палата, Фискалният съвет, БНБ и НСИ. "Спрете се", призова тя управляващото мнозинство.