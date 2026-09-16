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Литър бензин в Нидерландия стигна до 2,72 евро

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Бензин Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Цените на бензина в Нидерландия достигнаха днес най-високото ниво в историята си. Според платформата, насочена към потребителите, „ЮнайтедКонзюмърс" (UnitedConsumers) средната препоръчителна цена на големите петролни компании в момента е малко над рекорда, отбелязан преди седмица.

Днес се наблюдава ново леко поскъпване на бензина Euro95 с 4 цента до 2,726 евро на литър, след като вчера цената вече се повиши с 4 цента, пише БТА.

Поскъпването последва скоковете в цените на петрола, дължащи се отчасти на затварянето на включовия петролопровод Изток-Запад в Саудитска Арабия след атака с дрон.

Междувременно цените на петрола леко се понижиха, макар все още да не е ясно кога саудитският петролопровод ще бъде пуснат отново в експлоатация.

Заради войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток цените на петрола растат през последните месеци. Средната препоръчителна цена на дизела в Нидерландия се е повишила до 2,777 евро на литър. Най-високата цена на дизела беше отчетена през април, когато достигна 2,819 евро на литър.

Бензин

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