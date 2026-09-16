ПП: Правителството да се събуди от летен сън и да даде компенсации за скъпите горива

Вчера Вчера Саудитска Арабия обяви, че ограничават доставките на нефт за Европа. Това означава, че между сега и края на годината можем да очакваме допълнително увеличение на цената на дизела и на бензина по бензиноколонките извън това, което вече имаме. И тук искам да си позволя да не съм съгласен с председателя на бюджетната комисия (Константин Проданов), че цените на бензина в България не били достатъчно високи, за да трябва правителството да дава компенсации.

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в парламента.

Той вметна, че при цена на петрола 100 долара през 2022 година цената на дизела била 1,62 евро и все пак дали компенсации от 25 стотинки за всички потребители. "В момента вече сме на 1,92 евро. Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? И тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Тук става въпрос, че при 1,92 евро за дизел това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок. Не само заради петрола. В момента цената на природния газ е над 80 евро на TTF, което е по-високо от същото ниво през 2022 година", ядоса се Василев.

"Цената на зърното е изключително висока, въпреки добрата реколта, защото са бомбардирани складовете и мощностите за износ и в Одеса, и в Новоросийск. И това, което се задава в момента, е много сериозен инфлационен шок по линия на зърното и оттам на храните, по линия на природния газ, и по линия на петрола, и оттам на горивата. И в момента не виждаме никакви реални действия на правителството. Ако тази криза бъде изпусната, ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация. Влезем ли веднъж в стагфлация, минимум две години е измъкването. Така че правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки. Ако не знаят какво да правят, да препишат мерките, които ние въведохме 2022 година и не позволихме икономиката на страната да се срине. Икономическият ръст продължи", коментира още Василев.