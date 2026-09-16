Соларен камион на световния производител включи страната ни в европейското си турне

„АмонРа Енерджи“ поема сервизната поддръжка на батерийните системи на JA Solar в България. Това стана ясно по време на българската спирка на соларен камион на световния производител на 16 септември 2026 г. Камионът пристигна по покана на „АмонРа Енерджи“ – ексклузивен дистрибутор на батерийните системи на JA Solar. България е четвъртата спирка от европейското турне, което обхваща над 20 държави.

Над 100 инсталатори, проектанти, инженери и специалисти от енергийния сектор разгледаха най-новите системи за съхранение на енергия, представени в соларния камион. Сред акцентите бяха BESS системите JAPlanet и JAGalaxy, както и решения за интелигентно енергийно управление.

В България „АмонРа Енерджи“ вече има над 35 обекта с инсталирани батерии на JA Solar. „Спряхме се на JA Solar заради сигурността, която компанията предлага. Тя има процедури за контрол на качеството и предоставя висок клас батерии на конкурентни цени. Създадена е преди 21 години и е сред 4-те най-големи производители в света“, коментира Кирил Белелиев, член на Борда на директорите на „АмонРа Енерджи“.

Кирил Белелиев посочи още, че JA Solar е сред малкото производители, които дават гаранция за всички компоненти в батерията, а не само за самата батерия, каквато е обичайната практика на пазара. При други производители, ако възникне проблем например с охлаждането и то повреди батерията, случаят може да не бъде признат за гаранционен. „Ние поемаме ангажимента да покриваме тези рискове. Производителят гарантира всички елементи в батерията. Заедно с тях изградихме специална структура за бърза реакция, чрез която търсим решения, а не оправдания или виновни“, поясни Кирил Белелиев.

„АмонРа Енерджи“ е първата фотоволтаична компания на БФБ. Има представителства в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Украйна и Гърция. Предлага решения за соларни системи за собствено потребление, индустриални проекти и продажба на електроенергия.