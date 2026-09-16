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Гърци от пограничните райони масово зареждат гориво от Северна Македония и България

Тони Маскръчка

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Бензиностанция.

Гърци, които живеят в пограничните райони на Северна Македония и България все по-често пътуват, за да зареждат гориво от съседните държави. В РС Македония максималните цени се определят централизирано на определен период от време.

От 15 септември са в сила новите максимални цени, определени от Комисията за енергийно регулиране. За литър бензин А95 цената е 100,50 денара, което е около 1,63 евро. Дизелът е 99 денара за литър, което е 1,61 евро. Правителството намали и временно ДДС върху дизела от 18% на 10%, като мярката ще остане в сила до 28 септември. Тази цени са най-ниските от трите съседни страни в региона. В Гърция бензинът и дизелът вече преминаха границата от 2 евро за литър. Цената е от порядъка на 2,15 до 2,25 евро. Разликата със Северна Македония е значителна - около 50 евроцента на литър. 

Живеещите гърци в пограничните райони в последните дни все по-често зареждат у нас, но много повече на бензиностанциите в района на Дойран. За резервоар от 50 литра се спестява около 25-27 евро, което за хората от селата до границата е сериозна сума, защото разходите за пътуването им са малки.

Бензиностанция.

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