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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23569941 www.24chasa.bg

Русия ще удължи ограниченията върху износа на дизел до края на октомври

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Бензиностанция

Руското правителство е решило да удължи до края на октомври ограниченията върху износа на дизелово гориво от производителите, съобщи в. „Ведомости", позовавайки се на двама неназовани източници, предаде Ройтерс.

Решението все още не е обявено официално. Канцеларията на руския вицепремиер Александър Новак, който отговаря за петролния сектор, не е отговорила на запитване за коментар.

Според „Ведомости" удължаването е било одобрено след заседание, председателствано от Новак. Действащата забрана за износ на дизелово гориво изтича в края на септември.

Русия въведе ограничения върху износа на бензин, авиационно гориво и дизел заради недостига на вътрешния пазар, задълбочен от украинските удари срещу петролни рафинерии, пише БТА.

Три от шестте най-големи руски рафинерии за производство на дизел са били принудени значително да намалят добива или напълно да спрат работа през септември заради щети от нападения с дронове, показват изчисления на Ройтерс, основани на данни от участници на пазара на горива.

Недостигът в Русия бе коментиран в неделя и от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той призова украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите срещу руската инфраструктура за производство на дизел, като заяви, че нападенията причиняват недостиг на горивото, който „вреди на света".

В понеделник Тръмп каза, че Русия и Украйна са се споразумели да не атакуват взаимно енергийната си инфраструктура. Въпреки това и двете страни продължиха ударите срещу енергийни обекти на противника.

Бензиностанция

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