Излизаме от "сивия списък" за пране на пари другия месец

България и Монако са сред държавите, които се очаква следващия месец да излязат списъка за наблюдение на глобален финансов регулатор, следящ за рискове, свързани с незаконни финансови потоци.

Княжеството на Френската Ривиера - в което е съсредоточена най-голямата концентрация на милионери и милиардери в света - беше включено в „сивия списък" на Групата за финансови действия (FATF) през юни 2024 г. Това доведе до засилен надзор заради пропуски в усилията му за справяне с незаконните финансови потоци. Въпреки това, според запознати източници, представители на базираната в Париж организация са установили значителен напредък оттогава насам.

Очаква се България и Кот д'Ивоар също да бъдат извадени от списъка, посочват същите източници, пожелали анонимност, тъй като обсъжданията са поверителни, пише Bloomberg.

За България първоначалното включване в „сивия списък" през 2023 г. съвпадна с пика на преговорите на страната за присъединяване към еврозоната.

Съветът на Европа отдавна критикува страната ни. Напоследък обаче представители на FATF (Групата за финансови действия) оцениха положително подобренията в надзора, базиран на риска, и контрола при навлизане на пазара за доставчиците на услуги, свързани с виртуални активи. В началото на септември премиерът Румен Радев се срещна с представители на FATF, за да обсъдят напредъка на страната.

Освен изпълнението на всички формални критерии, „имаме още една гаранция, която ни поставя в силна позиция да извадим България от този позорен списък – а именно политическата воля и действията, предприети от българското правителство в борбата с прането на пари, сивата икономика и корупцията", заяви той пред правителствен орган в края на август.

Официалното решение ще стане ясно едва в последния ден от следващата пленарна сесия на FATF във френската столица на 30 октомври, като към момента няма взети окончателни решения, допълват източниците. Включването в списъка се определя въз основа на консенсус сред членовете на групата, сред които са САЩ, Обединеното кралство, Европейската комисия, Китай, Япония и Индия.

Препоръките на регулатора се следят внимателно от глобалните инвеститори, които избягват да правят бизнес на места с установени пропуски в регулациите срещу прането на пари. Юрисдикциите, попаднали в списъка, подлежат на по-строг надзор, а самият статут може да постави под сериозно съмнение надеждността на финансовите им системи.

Доклад на Международния валутен фонд от 2021 г. установи, че държавите в „сивия списък" отчитат „значителен и статистически значим спад на капиталовите потоци към тях".

Говорител на FATF не коменира решенията за списъка.

Пленарната сесия на FATF през октомври ще бъде първата под председателството на британския представител Джайлс Томсън. От встъпването си в длъжност през юли той поставя специален акцент върху борбата с измамите, включително с дейността на организирани групи, извършващи мащабни онлайн измами от специализирани центрове.

Очакваното изваждане на Монако от списъка съвпада с период, в който градът-държава все още се съвзема от разкрит в края на юни заговор за убийство на негова територия, довел до мащабна операция по издирване на извършителите.

След попадането си в „сивия списък" княжеството затегна законодателството си и се стреми да демонстрира способност за предприемане на ефективни мерки за прилагане на правилата. По-рано тази година органът за борба с прането на пари наложи глоба от 6 милиона евро на UBS Group AG заради редица пропуски. Глоби бяха наложени и на две други банки, включително Julius Baer Group Ltd.

Говорител на правителството на Монако не отговори незабавно на запитване за коментар.

Междувременно напредъкът на Кот д'Ивоар по отношение на банковия надзор и проверката на действителните собственици получи признание от FATF, която по-рано беше изразила опасения относно контрола и правоприлагането. Сред наскоро предприетите стъпки е налагането на многогодишна присъда лишаване от свобода на местен инфлуенсър по обвинения в пране на пари.

„Много е вероятно да сме изпълнили всички условия, но очакваме окончателните оценки", заяви Амаду Кулибали, министър на комуникациите и говорител на правителството на Кот д'Ивоар.