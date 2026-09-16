България и Чехия да си сътрудничат за оптични устройства, антидрон системи и малки модулни реактори

България е стабилен доставчик на газ и трябва да видим какви необходимостти има Чехия, обяви премиерът Румен Радев

Заедно търсим партньори, за да настояваме пред ЕК да се отмени схемата с търговии с емисии - иначе цените на горивата ще станат непосилни

Традиционно с Чехия имаме сътрудничество в отбраната, големи производители сме на боеприпаси, но можем да говорим и за оптични устройства антидрон системи. Говорихме за сътрудничество и за малки модулни реактори. България е стабилен доставчик на газ и трябва да видим какви необходимостти има Чехия от доставки на газ.

Това каза премиерът Румен Радев, който заедно с чешкия си колега Андрей Бабиш откриха българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят".

Чехия е силна в киберсигурността, ръководство на въздушно движение. В Париж бях поканен от Макрон за първата Космическа среща на върха и подписахме меморандум 200 млрд. евро да инвестира България във френската космическа индустрия, защото най успешната фирма в областта е българска, изстрелват малки сателити, повече, отколкото всички други европейски взети заедно.

Имаме много силна екосистема в информационните технологии, Deep tech институт, подкрепян от държавата, центрове за данни. Но всички тези фирми ще имат нужда от енергия. Ядрената енергия се възприема в енергийния микс като възможност благодарение на Бабиш, припомни още Радев.

Той отбеляза, че по време на годишната си реч председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви, че България заедно с ЕК ще организира среща между Централна Азия, Кавказ и Европа - Средния коридор. България има стратегическо географско положение, много транспортни и енергийни коридори минават оттук, имаме центрове и хъбове.

"Имаме силната политическа воля да окажем съдействие на бизнеса да постигнем нещо заедно. Чешките инвестиции у нас са повече от 500 млн. евро, но трябва да минем и отвъд търговията - задно да развиваме индустрията, нови технологии. Чешката република е една от най-развитите индустриални държави в Централна Европа", изтъкна Радев.

Той благодари на Бабиш, че "Шкода" е спазила обещанието си да достави нов подвижен състав, който беше част от българския план за възстановяване.

Бабиш се фокусира върху енергетиката. "Имаме предложение как да помогнем на европейската индустрия. Проблемът е капацитетът на рафинериите в Европа, тъй като закрихме много. Бях потресен, когато разбрах, че вашата е с капацитет 12 млн., а обработвате само половината. Ще говорим с Европа- ако наистина иска да спаси индустрията и жизнените условия на хората по отношение на цените, трябва новата схема за търговия с емисиите да се отсрочи, защото останалите рафинерии ще напуснат. Трябва да спре действието и на ETS1, това ни струва 3,5 млрд. чешки крони. С Братислава сме говорили и щe търсим още партньори", призова Бабиш.

176 български фирми участват във форум, а от Чехия - 50. Те са толкова малко, "защото имаме малък самолет", пошегува се Бабиш, като препрати към по-ранния разговор с Радев в Министерския съвет, където му предложи самолети в замяна на доставки на газ.

На срещата бяха подписани няколко меморандума - между AERO Vodochody и българското министерство на отбраната за съвместното изпитване и сертифициране на оръжейни системи за самолет AERO L-39 Skyfox. Договор между SVOS и държавното предприятие „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ" за производството и поддръжката на бронирани машини MARS 4x4. Договор за закупуване на осем електрически автобуса от SOR Libchavy от Община Русе. Както и други за сътрудничество в отбраната, здравеопазването, търговията.

По-рано сутринта Радев посрещна Бабиш с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски".

След това двамата имаха среща "на четири очи" в Министерския съвет и обсъдиха възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

Двамата премиери дадоха изявление след срещата си в Министерския съвет. На него стана ясно, че стокообменът между двете страни вече достига 3 млрд. евро. Енергетиката и отбраната бяха основните теми, а Бабиш предложи да ни продаде самолети в замяна на доставки за газ.

Енергетиката е в основата на нашата индустрия и България ще подкрепя Чехия за деверсификация за енергиен ресурс. Ние имаме достъп до двата гръцки терминала и до турските. В перспектива говорим за зелените енергийни коридори, каза Радев.

Знаем, че България има чудесна газопроводна система и възможности за алтернативни доставки, отбеляза чешкият премиер. Пошегува се, че самолета им е малък иначе щяло да има много повече фирми на форума днес.

И предложи чешки самолети, които са много модерни. Г-н Радев, като един бивш и настоящ пилот ще оцени, каза Андрей Бабиш.

В отбраната пък имало компании, които работят заедно. Работим съвместно за разработване на дронове и антидрон системи, отбеляза българският премиер. Общото между двете страни в ЕС пък било позициите за ядрената енергетика и мигрантите.

В началото на юли в Анкара премиерът Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в рамките на Срещата на върха на НАТО в турската столица.