България с ръст на заплатите в ЕС през второто тримесечие на 2026 г.

България отчита най-силния годишен ръст в Европейския съюз на почасовите разходи за заплати и възнаграждения през второто тримесечие на 2026 г., показват публикуваните днес най-нови данни на Евростат. Увеличението е 9,9 на сто спрямо същия период на миналата година при среден ръст от 3,2 на сто в ЕС и 3 на сто в еврозоната. Показателят обхваща брутните заплати и възнаграждения в пари и натура, включително бонусите и допълнителните плащания към служителите.

След България по ръст на почасовите разходи за заплати се нареждат Литва с 9,6 на сто и Хърватия с 8,9 на сто. Най-слабо увеличение се отчита в Люксембург и Румъния – с по 1,8 на сто, следвани от Франция и Италия с по 2,1 на сто, пише БТА.

През първото тримесечие България беше на второ място в ЕС по този показател с ръст от 13,2 на сто. Тогава Унгария заемаше първата позиция с увеличение от 16,4 на сто.

Темпът на нарастване на почасовите разходи за заплати се забавя и средно за ЕС – от 4,4 на сто през второто тримесечие на 2025 г. до 3,7 на сто през първото и 3,2 на сто през второто тримесечие на тази година. В еврозоната ръстът се понижава съответно от 4,1 на сто до 3,4 на сто и 3 на сто.

Отделно Евростат отчита общите почасови разходи за труд. Този показател включва описаните разходи за заплати и възнаграждения, както и осигурителните вноски за сметка на работодателя и данъците върху заетостта, от които се приспадат получените от работодателя субсидии. Бонусите са част от разходите за заплати и възнаграждения, а не от разходите извън тях.

Общите почасови разходи за труд в България също се увеличават с 9,9 на сто на годишна основа през второто тримесечие. Разходите извън заплатите нарастват с 10 на сто.

През първото тримесечие общите почасови разходи за труд в България нараснаха с 13,4 на сто. Тогава разходите извън заплатите се увеличиха с 14,2 на сто, а разходите за заплати и възнаграждения – с 13,2 на сто.