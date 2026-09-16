На комисия: до 7 дни ще плащат щетите при застраховател с отнет лиценз

Гаранционният фонд ще може да плаща обезщетения вместо застраховател с отнет лиценз, като средствата ще се осигуряват от Обезпечителния фонд. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, внесени в Народното събрание от "Прогресивна България" и приети на първо четене в икономическата комисия.

Новият ред е предвиден за случаите, в които Националното бюро на българските автомобилни застрахователи е задължено по международните договори, по които България е страна, да плати вместо застраховател с отнет лиценз.

Промените предвиждат Гаранционният фонд да плати дължимата сума до 7 дни от получаването на уведомлението за плащане от Националното бюро. След извършването на плащането фондът ще встъпва в правата на бюрото срещу съответния застраховател, за да може да търси обратно изплатените средства.

Гаранционният фонд ще може да извършва плащанията за обезщетения за вреди, лихви и разноски, свързани с ликвидирането на застрахователни претенции. В обхвата са и таксите и разходите за обработване на претенциите, дължими на национални бюра или компенсационни органи.

Промените уреждат и обратната хипотеза - когато Националното бюро вече е изплатило обезщетението. Тогава Обезпечителният фонд ще възстановява на бюрото съответната сума, ако застрахователят не я е възстановил и бюрото не се е удовлетворило чрез банковата гаранция или презастрахователните договори.

В този случай срокът за възстановяване на парите ще бъде 15 дни от предявяването на вземането от Националното бюро.

Новият ред ще се прилага за всички застрахователни претенции, по които бюрото е задължено да плати вместо застраховател с отнет лиценз. Това ще важи независимо дали претенцията е предявена преди или след отнемането на лиценза.

Отделно от правилата за изплащане на щети законопроектът предвижда промени и във финансирането на фондовете, управлявани от Гаранционния фонд. Комисията за финансов надзор ще може по собствена инициатива да взема решение за покриване на недостиг на средства, а не само по предложение на управителния съвет на Гаранционния фонд. Целта е да се осигури по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

Променя се и механизмът за авансовите вноски на застрахователите. Размерът им ще се определя въз основа на ефективно внесените вноски през предходната календарна година, като срокът за плащането им не може да бъде по-кратък от три месеца. При просрочие ще се дължи законна лихва за периода на забавата.

За вноските в Обезпечителния фонд е предвидено общата дължима сума да се внася до 31 май на следващата година. Според мотивите така средствата ще постъпват по-равномерно и предвидимо през годината и ще се подпомогне ликвидността на фонда.

И финансовото министерство, и КФН изразиха положително становище за законопроекта и заявиха, че подкрепят промените.