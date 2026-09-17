Софийският ADOR и пловдивският EDEN получиха CMB Experience Certified и поставят България сред държавите с ресторанти в най-престижната международна винена мрежа

България вече има първите си два ресторанта в CMB Experience Certified на Concours Mondial de Bruxelles, определяна като своеобразния “Винен Мишлен”. Това са EDEN в Пловдив и ADOR в InterContinental Sofia - първите български ресторанти, присъединили се към международната мрежа.

CMB Experienc eCertified отличава ресторанти, винени барове и други специализирани места, които предлагат поне пет вина, наградени от Concours Mondial de Bruxelles, и поддържат внимателно и професионално винено обслужване.

За EDEN признанието идва в силна година. Той вече е носител на отличието “Ресторант на годината” за 2026 г., а винената му листа включва над 150 български и международни етикета, сред които и вина с международни отличия. Ресторантът развива активна програма от гост-готвачи, авторски вечери и международни кулинарни проекти, а част от екипа има професионален опит в ресторанти със звезди “Мишлен”.

ADOR в InterContinental Sofia също влиза в мрежата със сериозно международно признание. През 2025 г. ресторантът печели три World Luxury Restaurant Awards, а през 2024 г. е обявен за Global Winner в категория European Cuisine. Винената му листа е богата и внимателно подбрана, с български вина, предложения от класически световни региони, премиум етикети и висок клас шампанско.

Сред отличените от CMB предложения в селекциите на двата ресторанта са утвърдени български марки като Face to Face и Pixels на New Bloom Winery, Kabile и премиум серията Vineyards Selection на Villa Yambol. Kabile е сред най-награждаваните български винени марки, а Vineyards Selection представя по-високия клас на избата, създаван от подбрани лозя. В селекциите присъства и Straldjanska Muscat Barrel Selection на Villa Yambol, отличавана мускатова ракия, отлежавала в бъчви от странджански дъб. EDEN в Пловдив се утвърди като едно от разпознаваемите гастрономически места в града и през 2026 г. получи отличието “Ресторант на годината”.

Concours Mondial de Bruxelles има над 30-годишна история и е сред най-разпознаваемите международни винени конкурси. В различните му сесии ежегодно участват над 15 000 вина и спиртни напитки от повече от 60 държави.

Дегустациите са слепи - журито не знае производителя, произхода, цената или етикета и оценява единствено качеството в чашата. Максимум 33% от участващите вина могат да получат медал.

Именно заради независимия начин на оценяване и международния авторитет на конкурса отличията на CMB често са сравнявани с ролята на звездите “Мишлен” в гастрономията.

CMB Experience Certified е отделна програма, която пренася това разпознаване и към местата, където наградените вина се предлагат на гостите.

Програмата има и практическа стойност за гостите. За отличените вина CMB разработва ароматни профили и дегустационни описания, които помагат при избора според личния вкус, дори без задълбочени познания за сортове, региони и производители.