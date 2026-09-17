София е град, в който се срещат различни хора, култури, идеи и вкусове. Тук се събират традициите на цяла България, но и най-новите тенденции от света. И може би именно затова столицата е едно от местата, където най-ясно може да се усети какво се случва днес с модерното българско вино. То все по-рядко остава само местна история. Вината от българските региони все по-уверено привличат вниманието на международни експерти, а поредното доказателство идва от Тракийската низина. През 2026 г. New Bloom Winery от Съединение постигна впечатляващи резултати на две от най-престижните международни винени състезания – Mundus Vini и Concours Mondial de Bruxelles.

В центъра на успеха са две от водещите марки на избата – PIXELS и Face to Face. Техните вина получиха високи оценки от международни специалисти и още веднъж насочиха вниманието към потенциала на българския тероар.

Когато Тракия впечатлява света

Най-големият успех на New Bloom Winery идва от Mundus Vini Summer Tasting 2026. Избата печели два трофея за “Най-добро българско вино” – в категориите за бели и червени вина.

С престижното отличие Best of Show са наградени PIXELS Совиньон Блан, реколта 2025, и Face to Face Дорнфелдер 2023. Това поставя двете български вина сред най-високо оценените в конкурса. Тази година около 5500 вина са оценени от над 150 винени експерти от цял свят, а само 182 получават отличието Best of Show.

Представянето на New Bloom Winery включва общо 6 медала – пет златни и един сребърен. Злато получават Verano Azur Розе 2025, PIXELS Совиньон Блан 2025, PIXELS Розе 2025, Face to Face Шардоне 2023 и Face to Face Дорнфелдер 2023, а PIXELS Сира 2021 е отличено със сребърен медал.

Но зад статистиката стои и нещо по-интересно – две вина, създадени от сортове с различен произход, които намират свой характерен прочит именно в условията на Тракийската низина.

PIXELS и Face to Face – два различни прочита

Совиньон Блан и Дорнфелдер са два сорта с различен характер и различна история. Общото между тях е способността им да покажат ново лице, когато срещнат специфичните условия на българския тероар.

Особено показателно е отличието за PIXELS Совиньон Блан 2025. Виното е създадено от реколта, която поставя сериозни предизвикателства пред лозарите и винарите. Международното признание за него показва как внимателната работа в лозето и прецизността във винарната могат да превърнат трудностите на една година във възможност за създаването на впечатляващо вино.

Face to Face Дорнфелдер 2023 разказва различна история. Сравнително малко познат у нас, немският сорт намира своя характерен прочит в Тракийската низина. Високата му оценка сред червените вина е още едно доказателство за потенциала на региона да придава различен характер на международни сортове, отглеждани при български условия.

Именно това е една от интересните посоки в развитието на съвременното българско вино – не просто да следва утвърдени световни модели, а да открива собственото си място чрез комбинацията между тероар, сорт и съвременен подход към винопроизводството.

Международното признание продължава и в Concours Mondial de Bruxelles

На тазгодишното издание на Concours Mondial de Bruxelles PIXELS Совиньон Блан 2025 и Face to Face Совиньон Блан 2025 са отличени със златни медали. Още едно злато получава розето от серията PIXELS. Concours Mondial de Bruxelles е сред най-големите международни винени състезания, като в тазгодишното му издание участват над 7800 вина от цял свят, оценявани чрез сляпа дегустация. В нея се включват 320 международни съдии – енолози, сомелиери, винени журналисти и търговци от 56 държави. Нещо повече – тази година конкурсът започна да оценява и ресторантите на база винените им листи и два родни намериха място в класацията – Ador в София и EDEN в Пловдив. И в двата може да се опитат вината на New Bloom Winery.

Натрупването на отличия от различни международни конкурси и присъствието на родни марки в добрите винени листи на ресторантите са два ясни знака за посоката, в която се развива българското вино – с все по-голяма увереност и с амбицията да бъде разпознаваемо и навън.

New Bloom Winery – модерният подход към българския тероар

New Bloom Winery от град Съединение обработва 8000 декара лозови масиви в Тракийската низина. Наред с популярни международни сортове избата отглежда и по-рядко срещани за България разновидности като немските Дорнфелдер и Регент, както и италианския Глера – сорта, от който се произвежда прочутото просеко.

Чрез разнообразието от сортове и съвременния си подход към винопроизводството New Bloom Winery развива една от възможните посоки за бъдещето на българското вино – съчетание между потенциала на местния тероар, международния опит и стремежа към все по-високо качество.