Български инвеститор купува американската ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Американската ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3" е в процес на продажба на български инвеститор, като сделката все още не е финализирана. Това потвърди пред БНР министърът на енергетиката Ива Петрова, която посочи, че държавата разполага с информация за промяната в собствеността и за водените преговори.

„Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на „КонтурГлобал", заяви Петрова.

Министърът коментира и създаването на новия холдинг „Марица Изток", който обединява държавните „Мини Марица-изток" и ТЕЦ „Марица Изток 2". Документите за регистрацията му вече са подадени за вписване в Търговския регистър. Капиталът на холдинга е 550 млн. евро, като в него са включени и 260 млн. евро стари задължения на мините към Българския енергиен холдинг.

Сред плановете за бъдещето на комплекса е рекултивираните минни терени да бъдат превърнати в нови индустриални зони и площадки за инвеститори. По линия на Фонда за справедлив преход за рекултивация са предвидени до 230 млн. евро.

„Част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства. Има изключително голям интерес", каза министърът на енергетиката.

Петрова посочи и няколко проекта, свързани с бъдещото развитие на енергийния комплекс. Сред тях е изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди на „Мини Марица-изток" на стойност около 20 млн. евро. Предвижда се също инсталация за производство на електроенергия от дървен чипс в ТЕЦ „Марица Изток 2", както и по-големи проекти за фотоволтаични мощности и батерии.

На 31 август Петрова разписа разделянето на БЕХ и създаването на холдинг „Марица-изток", в който влизат „Мини Марица-изток" и ТЕЦ „Марица-изток 2". Преструктурирането се прави заради изискванията за плащанията по плана за възстановяване, като целта на министерството е да се осигури бъдещето на Маришкия басейн и на работещите в него миньори и енергетици.

До 2030 г. за рекултивация на терени и превръщането им в подходящи за икономически дейности се предвиждат над 700 млн. евро. В плановете са включени и нови енергийни проекти – фотоволтаични паркове с батерии в „Мини Марица-изток", соларен парк и система за съхранение на електроенергия, както и инсталация за изгаряне на дървесен чипс в ТЕЦ „Марица-изток 2". Според информирани източници има инвестиционен интерес към изграждането на дейта центрове, производство на батерии и център за сглобяване на малки модулни реактори.

В Раднево министърът се срещна с представители на синдикатите в държавните мини и ТЕЦ „Марица Изток 2". Разговорите са част от обсъжданията за бъдещето на комплекса и развитието на региона в процеса на енергийна трансформация.