Горивата в Гърция поскъпват драстично

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Цените на горивата в Гърция продължават да се покачват. От началото на месеца цената на безоловния бензин в рафинериите се е увеличила с 14,8%, а тази на дизела – с цели 28%.

В Солун литър безоловен бензин в момента струва около 2,15 евро, като се очаква още до петък или най-късно до понеделник цената да достигне 2,20 евро.

При тези нива 50-литров резервоар с бензин 95 октана вече струва приблизително 107,50 евро. За сравнение, в началото на годината литър безоловен бензин се е продавал за около 1,67 евро.

Особено сериозни са притесненията преди началото на зимния сезон. Продажбата на гориво за отопление започва на 15 октомври, а според настоящите прогнози цената му може да достигне 2 евро за литър. Миналата година началната цена в Солун беше 1,12 евро, което означава възможно поскъпване с около 66%.

Представители на пазара обясняват рязкото увеличение с геополитическата обстановка и силното поскъпване на петрола на международните пазари, където цената на барел достига до 110 долара.