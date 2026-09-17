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67% от водомерите за топла вода в София са подменени, остават 75 000

Клиентите на топлинния счетоводител вече имат поне един уред с дистанционен отчет у дома, само 10 хил. столичани не са сменили разпределителите на радиаторите си

Близо 67% от водомерите за топла вода на клиентите на “Техем” в София вече са дистанционни. До края на 2026 г., когато е крайният срок, остават за подмяна около 75 хил. водомера.

Значително по-малък е броят на оставащите за подмяна индивидуални разпределители по радиаторите – около 7%, или приблизително 10 000 клиенти, показват данните на водещата фирма топлинен счетоводител.

От 1 януари 2027 г. уредите за дялово разпределение трябва да отговарят на законовите изисквания за дистанционно отчитане. Затова от “Техем” препоръчват на клиентите, които все още имат стари уреди, да не оставят подмяната за последния момент.

Процесът вече е в напреднала фаза - към август 2026 г. 99,71% от клиентите на “Техем” в страната имат монтиран поне един дистанционен уред, а 70% са изцяло оборудвани за дистанционно отчитане. Общо 236 319 клиенти вече използват дистанционни уреди за дялово разпределение и не им се налага да осигуряват достъп за отчет.

Дистанционният отчет може да сложи край на изравнителната сметка

Подмяната има и пряка практическа полза за домакинствата. Когато всички разпределители, топломери и водомери за топла вода в една етажна собственост са дистанционни, сградата може да премине към SMART месечен отчет.

При SMART отчитането данните от уредите се събират автоматично от малък дигитален четец, монтиран в общите части на сградата. Сградите, обслужвани от “Техем”, вече са оборудвани с такива. Информацията се предава по защитена мобилна връзка към центъра за обработка на данни, където се разкодира и обработва за изготвянето на сметките.

С разширяването на SMART инфраструктурата “Техем” очаква цената на услугата за дистанционен отчет и предоставяне на месечни сметки да става все по-конкурентна именно защото отпада необходимостта от физически отчет и свързаните с него организация и човешки ресурс.

Така отпада необходимостта отчетник да влиза в жилището. Няма нужда собствениците да чакат на определена дата и час, да оставят ключ на съсед или да заявяват допълнително посещение, ако не са успели да осигурят достъп.

По-важната промяна обаче е друга - дистанционните уреди позволяват потреблението да бъде отчитано всеки месец. При решение на Общото събрание на етажната собственост сградата може да премине към реални месечни сметки за отопление и топла вода без изравнителна сметка през лятото.

Вместо прогнозно начисление през отоплителния сезон и последващо изравняване месеци по-късно домакинството вижда реалното си потребление месец за месец. Това дава възможност и за по-добър контрол върху разходите – ако потреблението през един зимен месец е по-високо, човек може да реагира още през следващия.

Дистанционният отчет решава и един стар проблем – неосигурения достъп. Предимството се вижда особено ясно именно през летните месеци, когато се изготвят изравнителните сметки.

Към момента около 4000 клиенти на “Техем” в София не са осигурили достъп за годишния отчет.

Те могат да поискат допълнително посещение и корекция, това обаче обаче води до преизчисляване на изравнителните сметки на цялата етажна собственост. А законовият срок за допълнителни отчети за изминал период изтече на 31 август.

С преминаването към дистанционни уреди този проблем отпада – отчетът се извършва дигитално, без присъствието на клиента.

SMART системата позволява и по-бърза реакция при проблем с даден уред. Данните се получават регулярно, което дава възможност сигнал за грешка да бъде установен своевременно, вместо проблемът да стане видим едва при годишното посещение.

Какво трябва да направят клиентите

От “Техем” съветват потребителите първо да проверят дали всички уреди за дялово разпределение и водомерите за топла вода в жилището им са дистанционни. Тази информация е достъпна и в клиентския портал на techem.net след безплатна регистрация. Ако предстои подмяна, тя може да бъде заявена и онлайн, с отстъпка.

Важно е водомерите за топла вода да бъдат съвместими със системата за дистанционно отчитане на топлинния счетоводител, който обслужва сградата.

След като всички жилища в етажната собственост са оборудвани с дистанционни уреди, е необходимо решение на Общото събрание, за да се премине към SMART месечен отчет и реални месечни сметки без изравняване.

Така задължителната подмяна до края на 2026 г. може да се използва и за още една промяна – годишният физически отчет и изравнителната сметка постепенно да останат в миналото.