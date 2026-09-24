Вибрациите дават диагнозата на една машина. Балансираме ротори по 50 тона, можем да отидем с техниката си и на място

Инж. Стоян Стоянов е Технологично училище "Електронни системи" към Техническия университет в София, специалност "Системно програмиране". Висшето му образование е от Техническия университет, бакалавър по автоматика, магистратурата му е индустриален мениджмънт.

Започнал е работа в ЦЕРБ през 2016 г., докато е бил в първи курс на университета. Първата му работа е балансьор на ротори, най–ниското ниво в сферата на вибрациите. Работил е по много проекти в "ЦЕРБ Груп". От 2019 г. ръководи "ЦЕРБ Вибро Хелт".

- Г–н Стоянов, вие сте от основаването на “ЦЕРБ Вибро Хелт”, нали?

- Аз съм в дружеството още от времето, когато дейността му беше подразделение на ЦЕРБ АД. Впоследствие дейностите се разделиха в отделни дружества и при създаването на “ЦЕРБ Вибро Хелт” поех ангажиментите и отговорностите за цялата фирма.

- “Централна енергоремонтна база” е една от най–старите ремонтни компании в България и във времето развива дейности в много направления. Какъв е основният предмет на дейност на “ЦЕРБ Вибро Хелт”?

- Основната ни дейност е свързана с вибрациите – от измерването и анализа им до различните видове динамични балансировки. Извършваме балансировки както на стационарните си стендове на територията на “ЦЕРБ Груп”, така и с нашия преносим стенд. Той е единствен по рода си, защото можем да го транспортираме до всеки клиент и на място да балансираме въртящи се механизми и изделия с тегло до 110 тона.

- Защо е важно да няма прекомерни вибрации? Какво причиняват те на машините?

- Когато една машина работи, винаги има вибрации. Условно можем да ги разделим на зелена, жълта и червена зона. В зелената вибрацията е нормална, в жълтата става нетипична, а червената означава критична вибрация. Тогава никой не може да каже дали след секунди, минути, часове или дни няма да се стигне до тежка авария. Вибрацията трябва да се следи, защото по нея можем да определим здравословното състояние на машината. Оттам идва и името “Вибро Хелт” – вибрационно здраве. По вибрациите можем с голяма точност да прогнозираме кога, къде и какво може да се случи и да предприемем превантивни мерки, за да не се стига до скъпоструващи ремонти. Когато проблемът бъде пренебрегван, нарастват както разходите, така и времето за отстраняването му. При големите предприятия аварийното спиране на оборудването изисква много бърза реакция.

- Работите с хидро- и турбогенератори, парни турбини, електродвигатели, вентилатори и други. Предимно за енергетиката ли?

- Работим практически навсякъде. В енергетиката имаме хидро– и турбинни ротори, турбогенератори и електродвигатели, но електродвигателите се използват и в промишлеността. Когато по един въртящ механизъм е извършен ремонт и е сменена някаква част, той задължително трябва да бъде балансиран. Това може да бъде турбогенератор, ротор от малък двигател, турбинен ротор или например ротор на дробилка за дървесина.

Балансировката е необходима навсякъде, където имаме въртящ механизъм. Ако нещо се върти, то има лагери и вибрации, които могат да бъдат измерени и анализирани. Прост пример са автомобилните гуми – при смяната им задължително ги балансираме, защото вибрациите влияят и на други компоненти.

- Откога съществува дружеството?

- Като самостоятелно дружество – от 2019 г. Но апаратурата и кадрите идват от ЦЕРБ АД, където вибрационната дейност е съществувала като отдел. ЦЕРБ е първото дружество в страната, което създава такава структура. Затова не става дума просто за седемгодишна история, а за експертиза, развивана в продължение на десетилетия.

- Как се разви дейността след отделянето в самостоятелно дружество?

- В началото основният предмет на дейност останаха измерването и анализът на вибрации и балансировките. С времето разработихме собствени мониторингови системи за постоянно наблюдение на вибрациите. Това е наше производство, наша идея и наша технология. Имаме два типа системи. Малката работи с два сензора и следи вибрациите 24/7. Към нея може да има светлинна и звукова сигнализация, показваща дали стойностите са в зелената, жълтата или червената зона. Голямата позволява наблюдение на много повече сензори и канали, има връзка със сървър и възможност за отдалечен достъп. Така можем да проследим развитието на даден проблем във времето – кога е започнал, с каква скорост се е влошил и как се променя състоянието на машината.

Освен това сме официален вносител за България на две американски компании, които произвеждат сензори за промишлеността, включително продукти с военни стандарти.

- Какво произвеждате?

- Произвеждаме системите за мониторинг. Освен измерването, анализа, балансировките, системите и сензорите предлагаме и ремонтни дейности.

- Какви ремонтни дейности извършвате?

- Ремонтираме турбинната част на централи. Първият ни проект беше през 2023 г. в Косово, където направихме два успешни основни ремонта на машини в ТЕЦ “Косово А”. Работихме по турбини, генератори и всичко необходимо.

- Защо работите предимно извън България?

- В България превенцията е оставена на последно място. Оборудването често се използва до последно и ремонтите се правят, когато се стигне до повреда. Всеки производител има предписания за инспекция, профилактика и периодичност на ремонтите, но у нас те невинаги се спазват. В други държави ремонтите се планират според отработените часове. Когато наближи определен период от предходния ремонт, започват тръжни процедури и се избира изпълнител. Така два пъти спечелихме процедури в Косово.

- Къде другаде сте извършвали ремонти?

- Работили сме в Гърция, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Румъния и Алжир. В България също имаме работа, но значително по–малко. Миналата година изпълнихме три успешни проекта в Северна Македония, включително в най–голямата им централа – тази в Битоля, където имахме както частичен, така и основен ремонт. В момента разговаряме с партньори от Чехия и Германия за съвместна работа и за поемане на част от техните проекти.

- Каква е конкуренцията във вашата сфера?

- Имаме дългогодишна история и хората ни познават. Дори когато ценовото ни предложение е малко по–високо, клиентите знаят, че при гаранционен или извънгаранционен проблем можем да реагираме веднага. При сериозни ремонти не е достатъчно просто да се изпълни една работа. Трябва да има гаранция, експертиза и възможност за реакция и след приключването на проекта.

- Какви са перспективите за развитие на дружеството?

- Перспективите са големи. Най–новото направление, което развиваме, е ремонтът на турбогенератори, основно на ротори. Тази година вече успешно завършихме един турбогенератор, а вторият е към края на ремонта. И двата са от български централи – единият е с частичен ремонт, а другият с основен.

- Какво е специфичното при ремонта на турбогенераторите?

- В една ТЕЦ машината представлява комбинация от ротори, механично свързани един с друг. Парата завърта турбинните ротори, те завъртат генератора и така се произвежда електрическа енергия. При големите централи обикновено имаме ротор за високо налягане, за средно налягане и за ниско налягане, към който е свързан генераторът. Турбинните ротори имат сложна конструкция – степени и лопатки. При генераторния ротор задачата е още по–сложна. Има проводници, изолация и множество елементи, които трябва да бъдат прецизно обработени и монтирани. При основен ремонт може да се наложи да бъде сменена всяка изолация. Медта е мек материал и трудно запазва необходимата форма. Следят се размерите, изолацията, вентилационните канали и още редица параметри. Това е изключително прецизна работа.

- В България има ли други компании, които могат да извършват такъв ремонт?

- Доколкото ми е известно, през последните 10–15 години такава дейност практически не се извършваше в България. Ние сформирахме много добър и сплотен екип, който работи на високо ниво.

- Как се развива компанията в тази посока?

- Разполагаме със специализирано оборудване, което е изключително рядко срещано. Без него определени елементи на генератора не могат да бъдат правилно демонтирани и монтирани. Част от приспособленията сме разработили сами. Имаме и хале с достатъчна височина и мощни кранове, които могат да повдигат и транспортират ротори с тегло над 40 тона.

- Коя е най–голямата машина, която сте балансирали?

- Основно говорим за турбинни ротори. Имаме и големи вентилатори на мелници, които сме балансирали в чужбина. Те са много големи по диаметър, но обикновено са около 15–20 тона. Редовно балансираме ротори с тегло около 50 тона.

- Това означава ли, че ги транспортират до вас?

- Понякога. Преди няколко седмици например ни доставиха ротори с тегло 40 и 38 тона. В други случаи ние отиваме на място. Имаме възможност да извършваме балансировка както в нашата ремонтна база, така и директно в централата на клиента. Опитваме се да се развиваме и нямаме намерение да спираме. Въпреки сложните за бизнеса времена успяваме да се справяме добре.