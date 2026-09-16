На комисия: бърз кредит от 1000 евро може да струва още 1000 евро разход

Общ таван върху цената на потребителските кредити до 75 000 евро, включително и бързите заеми. Годишният процент на разходите (ГПР) да не може да надхвърля пет пъти размера на законната лихва, което при при законна лихва от 10,4% това означава максимален ГПР от 52%. Различен режим обаче ще има за най-малките кредити - тези до три минимални работни заплати, или до 1860,60 евро през тази година. За тях вече няма да важи общият таван на ГПР. Вместо това се въвежда ограничение на т.нар. „общ разход по кредита", който ще зависи от срока на заема.

Тези промени в Закона за потребителския кредит внесен от Министерския съвет, бяха приети на първо четене от икономическата комисия в парламента.

Така например при заем от 1000 евро за до един месец разходите могат да бъдат най-много 200 евро. При срок до три месеца те могат да достигнат 300 евро. Ако кредитът е за по-дълъг период, разходите могат да стигнат до самите 1000 евро – тоест човекът може да върне общо до 2000 евро при получени 1000 евро.

Освен това се предвижда задължителна оценка на кредитоспособността на всеки потребител. Преди да отпуснат заем, фирмите за бързи кредити ще правят справка в Централния кредитен регистър. Въвежда се забрана рекламата да подчертава лекотата или бързината, с която може да се получи заем.

Освен това рекламните съобщения не бива да въвеждат потребителя в заблуждение за цената на заема или да твърдят, че кредитът ще подобри финансовото му положение. Те трябва да съдържат предупреждения от типа: "Внимание! Вземането на кредит струва пари".

Потребителят пък ще има право да се откаже от договор за кредит в срок от 14 дни, без да посочва причина и без да плаща неустойка. При отказ трябва да върне главницата и лихвата за периода, през който е ползвал средствата в рамките на 30 дни от уведомяването на кредитора. Друга промяна гласи, че при нарушение на задължителните изисквания договорът може да бъде обявен за недействителен. Тогава потребителят връща само главницата, без да дължи лихви, такси и други разходи.

От икономическото министерство заявиха, че основната цел на промените е да се гарантира висока степен на защита на потребителите, като същевременно се създадат ясни и предвидими правила за бизнеса.

"Приемането на този законопроект е необходим, както заради изпълнение на европейски задължения, а и заради това, че страната ни е изправена пред наказателна процедура заради забавянето на транспонирането на директивата. Очевидно е допуснато огромно закъснение. Считаме, че този законопроект дава ясна посока и създава нормативната основна за защита на потребителите и изсветляването на сектора за потребителските кредити. Разчитаме, че законопроектът може да бъде доусъвършенстван, така че да бъде постигната максимална защита на потребителите", каза зам.-министърът на икономиката Красимир Якимов.

От "Прогресивна България" се заканиха още миналата седмица, че ще внесат няколко предложения между двете четения. Сред тях са да не се отпускат бързи кредити в тъмната част на денонощието, осъждани лица да не работят в такива фирми, да се вдигне капиталът на компаниите и да бъдат наложени рестрикции относно франчайза им. По време на комисията стана ясно също, че се обсъжда едно от предложенията да е и създаването на регистър към БНБ или НАП, в който всеки потребител може да се си забрани в срок от 1,3 или 5 години да тегли бърз кредит, тоест да се самоограничи.

"Тук трябваше БНБ да предоставят профил и разбивка, анализ на бързите кредити като пазар в България. Как без този анализ сте определил таван до три минимални работни заплати. Това каква част от пазара на бързите кредити включва? Лихва от 20% на месец как го определихте също? Каква е логиката, откъде идват? Правилата, които са въвели в Румъния по същата тема вече се заобикалят, а вие дори нямате анализ защо и на каква основа въвеждате тези разпоредби. Един такъв законопроект трябва да бъде премислен 10 пъти преди да бъде приет", ядоса се Мартин Димитров от ДБ.

От "Прогресивна България" обаче му обещаха, че ще искат разбивката от БНБ по официалния ред.

А зам.-министър Якимов обясни, че някои от предложения като това за 20-те процента разходи, ако се вземе бърз кредит и се върне в рамките на месеца, са взети от добри примери в други държави.

Всички заинтересовани страни и потребителски организации, които присъстваха на комисията изразиха подкрепа за законопроекта, но и добавиха, че имат доста предложения, които ще бъдат описани в становища, за да се вземат предвид второто гласуване на текстовете. От "Прогресивна България" бяха категорични, че със сигурност текстовете на Министерския съвет ще бъдат прецизирани, за да се постигне максимално висок ефект от тях както за потребителите, така и за фирмите.