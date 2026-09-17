Бъдещето на технологиите е много човешко

Да ребрандираш продукт е предизвикателство. Да ребрандираш цяла компания – още по-голямо. Но да ребрандираш компания два пъти – това вече е изпитание от друга категория.

Yettel България познава това изпитание изключително добре. Телекомът започва своята 25-годишна история като Globul. След това става Теленор, а по-късно Теленор се превръща в Yettel.

Безценен опит или проклятие е да си минал през три бранда?

„Със сигурност не е лесно, но е много интересно, защото всеки път преоткриваш характера на бранда“, започва Мария Маринова, директор „Бранд и маркетинг комуникации“ в Yettel. По думите ѝ ключът е в дозата – какво да запазиш и какво да промениш.

„Когато ребрандираш една компания, не трябва да задраскваш всичко. Трябва да пренесеш есенцията – да вземеш най-доброто от старото и да го пренесеш в новото. Така осигуряваш приемственост, без да звучиш носталгично“, казва тя.

Мария и колегите ѝ от маркетинг екипа на телекома – Диана Стоянова, мениджър „Маркетинг комуникации“, и Василена Илиева, отговорна за социалните канали – преживяват тези промени в различни етапи от живота си.

По времето на Globul Мария работи в рекламата и следи пазара професионално. Диана прави първите си крачки в професията именно в Германос, един от търговските партньори на Globul. А Василена все още е ученичка, но и клиент на телекома.

„От онова време си спомням слогана „Най-доброто предстои“, както и рекламите с WWF за опазване на природата и животните, защото бяха заснети като документални филми и се открояваха“, спомня си Мария.

За Диана, току-що завършила университета, всичко изглежда впечатляващо. „Аз започнах като стажант. Тогава броят на магазините надхвърляше 300, а каталогът беше като списание – със скъпа гланцирана хартия и в огромен тираж“, разказва тя.

В онези първи години няма високи скоростти, още по-малко – неограничени мегабайти. Въпреки това за Василена мобилният интернет вече се усеща като „животоспасяващ“.

„Бях на училище и много исках да гледам едни известни награди за азиатска музика. Оказа се обаче, че нямам мегабайти. Спомням си как в междучасието звънях на баща ми и го молих да се обади на Globul, за да ми пуснат още интернет!“

Globul става Теленор. Теленор става Yettel

Първата смяна на бранда идва през 2014 г., когато Globul става Теленор. В рекламния блок изведнъж се появява бранд, който изглежда провокативно, свободолюбиво и перфектно в неперфектността си.

„Теленор много бързо се отличи с автентичността и чувството за свобода, които донесе. Това беше период, в който светът се беше уморил от лустросани визии и ние уловихме този тренд. Говорихме на езика на хората, не използвахме студийна светлина и не се притеснявахме, че някой ще каже „много е тъмно“. Целта беше всичко да бъде истинско и честно“, разказва Мария, която по онова време вече работи за рекламната агенция, обслужваща компанията.

Затова когато на 1 март 2022 г. се ражда следващият бранд, обувките, които трябва да запълни, са големи.

Yettel се появява във време, в което телефонът вече не е само свързаност, а до голяма степен продължение на личността. Основното предизвикателство не е просто да се създаде бранд, който отговаря на своето време, но и да бъде подходящ за трите пазара, на които присъства – България, Сърбия и Унгария.

„Донякъде си приличаме, но не сме еднакви – брандът трябваше да отрази тези културни особености и да намери най-малкото общо кратно между тях“, обяснява Мария.

Екипът не пренебрегва правилото за приемственост – Yettel запазва човешкото и закачливо звучене на Теленор, но добавя и нещо свое.

„Технологиите не са идол, идеал или цел – те са още един начин животът ни да бъде по-лесен и пълноценен. Фокусът ни продължава да бъдат човешките желания, нужди и мечти. Стремим се да сме отговорни, да заслужим доверието на хората и да им помагаме да се ориентират в един все по-комплексен технологичен свят“, добавя Мария.

Лайфстайл бранд ли е телекомът?

До този въпрос ни отвежда естественото развитие на телекома. Свързаността вече е даденост, затова въпросът днес е какво повече можем да правим с нея.

„Това е лайфстайл територия, в която навлизаме все повече. Особено със старта на платформата GO+, която отразява именно тази промяна – освен минути и мегабайти, вече предлагаме услуги за пътуване, спорт, сигурност и свободно време“, обяснява Мария.

Според Диана всеки маркетинг специалист трябва да си задава един ключов въпрос – как иска да позиционира бранда и какъв иска да бъде той. „Когато се изчерпат всички „патрони“ с услуги, цени и промоции, нашата задача е клиентът да си каже: „Ще избера Yettel, защото им имам доверие“.

Новите поколения също задават посоката. GEN Z – към което принадлежи и Василена, се интересува от човешкото лице на компаниите и начина, по който говорят.

„Това също налага да бъдем бранд, който е близо до живота на хората“, посочва тя. Според нея изкуственият интелект допълнително засилва тази нужда.

„Потребителят вече се чуди кое е истинско и кое – не. Затова колкото повече се фокусираме върху живота и нуждите на хората, а не върху самите продукти и промоции, толкова по-добре ще ни възприемат“, убедена е тя.

Конкуренцията е навсякъде

Новите поколения и потребителски очаквания променят и предизвикателствата, пред които екипът им се изправя. Едно от тях е все по-голямото разнообразие от услуги, които трябва да рекламират.

„Трудно може да ни стане скучно. Един ден рекламираш спорт, на другия ден – застраховки, а на третия – говориш за страхотна камера и нощни снимки“, дава пример Мария.

Конкуренцията също се променя и излиза отвъд границите на телеком сектора. „Предлагаме услуги като застраховки и развлекателни платформи, затова се конкурираме с всички компании в тези територии“, посочва Диана.

Едновременно с това, потребителите сравняват телекомите не само с преките им конкуренти, но и с големите дигитални платформи като Meta и Google. „Когато там всичко се случва лесно и бързо, те очакват същото и от нас.“

Към разширяващата се конкуренция се добавя и още едно предизвикателство – битката за внимание. Потребителят днес е залят от информация и брандовете разполагат с все по-малко време, за да задържат вниманието му.

Василена добавя още нюанси – алгоритмите се променят всеки ден, а с тях и потребителското поведение. Времето между две промени става все по-кратко, но освен бърза, реакцията трябва да е и автентична.

„Почти всеки ден в социалните мрежи се появяват нови трендове. Когато нещо стане вайръл, всички започват да го възпроизвеждат. Но да го направиш така, че да носи твоя почерк и да говори за твоя бранд – това вече е трудно“, обобщава тя.

Завръщане към човешкото

Големите дигитални платформи пренареждат конкуренцията. Изкуственият интелект променя общуването. Новите поколения определят какво и как комуникираш.

За какво ще говори телекомът в бъдеще в тази нова среда?

„Все повече за емоциите“, казва Василена. „За това как технологиите могат да направят живота ни офлайн по-хубав“, смята Мария. „За това как да бъдем в услуга на хората“, добавя и Диана.

Не вярват в дистопичния сценарий, в който технологиите превземат хората и светът става бездушен. Напротив.

„Бъдещето на технологиите е много човешко. Както и да се развиваме и променяме, винаги стигаме до едно и също – любовта, радостта, тъгата и цялата палитра от човешки емоции. В края на деня само те имат значение“, завършва Мария.