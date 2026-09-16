Радев чу опозицията и предложи помощ за горивата след рекордните от 2022 г. цени, но още не е ясно какви (Обзор)

Правителството вече разработват ясни мерки срещу високите цени на горивата. Те ще са за подкрепа на публичния транспорт, бърза помощ, училищния транспорт и на българските граждани.

Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев. Обяви го на срещата си с чешкия му колега Андрей Бабиш в сряда.

Все още обаче няма яснота какви ще са конкретните мерки, но Радев обеща да бъдат представени "съвсем скоро".

Думите на премиера дойдоха, след като от дни опозицията настоява за компенсации заради рекордно високите цени на горивата. Днес средната цена на бензин А95 е около 1,66 евро, на дизел - около 1,91 евро, а пропан-бутан се търгува за около 0,68 евро на литър. Така дизелът в България вече е по-скъп, отколкото при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г.

С 3 цента се е увеличила цената на дизела тази сутрин, а на бензина - с един. Цените обаче ще продължат да растат и вероятно дизелът ще стигне 2 евро в края на септември. Това предупреди Димитър Хаджидимитров - заместник-преседател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива пред bTV. Той обаче допълни, че високите цени не са намалили потреблението.

Чешкият премиер Бабиш също даде предложение, но за цяла Европа. Според него проблемът е в липсата на капацитет на рафинериите в Европа, тъй като в последните години много бяха закрити заради Зелената сделка.

Бях потресен, когато разбрах, че вашата е с капацитет 12 млн., а обработвате само половината. Ще говорим с Европа - ако наистина иска да спаси индустрията и жизнените условия на хората по отношение на цените, трябва новата схема за търговия с емисиите да се отсрочи, защото останалите рафинерии ще напуснат. Трябва да спре действието и на ETS1. С Братислава сме говорили и щe търсим още партньори", призова Бабиш.

Докато течеше срещата между двамата премиери, "Продължаваме промяната" дадоха брифинг в парламента по темата.

"Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? И тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Тук става въпрос, че при 1,92 евро за дизел това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок", ядоса се председателят Асен Василев. И изброи още фактори, които го подхранвали - високата цена на природния газ от над 80 евро на TTF, както и на зърното, защото са бомбардирани складовете и мощностите за износ и в Одеса, и в Новоросийск.

Според него, ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала, или стагфлация. "Така че правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки. Ако не знаят какво да правят, да препишат мерките, които ние въведохме 2022 година и не позволихме икономиката на страната да се срине", посъветва той.

От "Демократична България" пък директно дадоха предложение - компенсации от 20 цента за всеки литър гориво, за всички. Според председателят Ивайло Мирчев това е във възможностите на правителството и няма да увеличи дефицита и ще се компенсира от по-големите приходи от ДДС.

Високите цени на горивата трябва да бъдат компенсирани през помощ от държавата, смятат и от "Възраждане".

Помощ за горивата имаше при служебното правителство на Андрей Гюров. Тогава на българите под линията на бедност се изплащаше по 20 евро на месец. Условието беше цените да са над 1,60 евро за литър. Тази помощ обаче приключи на 30 юни

Мирчев изрази и подозрение, че причината за високите цени не е само случващото се в Иран. Затова ДБ ще инициират проверки дали "има определени схеми на пътя на горивата до бензиностанциите".

Двете войни - в Украйна и Иран, липсата на работещи рафинерии в Европа и в световен мащаб, ограниченията да внасяме горива от Русия, която е близо до България, високите борсови котировки, недостигът, който вече засегна дори и САЩ - всички тези причини качват цените на горивата у нас, обясни обаче в интервю за "24 часа" особеният управител на "Лукойл" Евгени Симеонов. Той подчерта, че страната ни има достатъчно запаси и криза няма да има, но те се доставят отдалеч, което вдига транспортните разходи. Заради Черно море, което е рискова територия, се увеличават и застраховките.

А България въпреки всичко има едни от най-ниските цени на горивата в Европа.